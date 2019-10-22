【政壇諸事町】林健鋒生日望「鋒平浪靜」　稱政府未需押後區選

年年過生日，今年大不同，撞正香港六十年來最大的社會動盪時期，經民聯立法會議員林健鋒今日（22日）慶生時特別感慨，連個生日蛋糕都份外有特色，寫住「鋒平浪靜」，他的生日願望是希望香港早日平息風波，風平浪靜，市民繼續安居樂業，商戶繼續生意興隆。 被問到區議會選舉應否押後，身兼行會成員的他就覺得未有需要。他這個答案，是否有點玄機？

林健鋒（左三）稱未需要押後區議會選舉。（陳小瑜攝）

林健鋒今日提早慶祝生日，除石禮謙外，其他立法會黨友包括梁君彥、盧偉國、梁美芬、張華峰、劉業強和吳永嘉今日都親臨賀壽。反修例示威仍未平息，林健鋒稱，今年的生日願望一如蛋糕的字牌一樣，香港早日「鋒（風）平浪靜」，商戶生意再次興旺，市民繼續安居樂業！相信他這生日願望，亦是許多香港人的願望。

林健鋒說，清真寺遭水炮車藍水射中，特首林鄭月娥親往道歉，其實香港許多商戶也受這場已維時數月的政治風波衝擊，經濟蒙受巨大損失，政府亦應對這些商戶作出相應照顧，思考如何經濟或在措施上給予協助，幫助渡過難關。

區議會選舉下月舉行，被問及會否擔心反修例風波影響經民聯選情，林健鋒直言不擔心，認為區選中市民最關心自己的選區，票投做實事的候選人，不會選擇只懂喊政治口號的參選人。梁君彥亦「插嘴」反問記者：會不會有人喜歡自己社區的港鐵站和公共設施受破壞？

建制派最近批評辦事處被破壞和落區受阻，令區議會選舉不公，有傳言指政府或因而押後議會選舉。身兼行會成員的林健鋒就評估，雖然現時社會的確混亂，市民生活受影響，但程度未至於需要押後選舉。