【政圈風聲】新同盟、將關組爭西貢區會主席　擬設「2+2」輪任制

民主派在區議會選舉大捷，破天荒取得17個區議會主導權，各民主黨派正積極協調正、副主席人選。其中在西貢區議會，民主派取得26席，由立法會議員范國威統領的新民主同盟取得9席，成為第一大黨，取得8席的將軍澳民生關注組則成為第二大勢力，相信主席一職將是新同盟和關注組之爭。 據了解，新同盟黨內推舉身兼民主動力副召集人、現年31歲的鍾錦麟出任區會主席，他接受查詢時表示正考慮是否角逐，強調正在協調。曾任兩屆西貢區議員、今屆重返議會的將軍澳民生關注組主席柯耀林表示，自己亦正考慮角逐主席一職，但他認為鍾錦麟雖然年輕，但將出任第三屆區議員，算是資深議員，加上過往政績，認為鍾錦麟任主席「都okay」。

范國威認為，西貢區議會可引入「二加二」制度，即每兩年改選正副主席一次。（資料圖片／梁鵬威攝）

鍾錦麟12歲跟范國威做義工

范國威接受查詢時表示，正與西貢區各持份者協調，希望一次過協調出所有事務委員會、工作小組的正、副主席，達致「人人有位置，個個有發揮」的目標，希望為來屆區議會的工作訂立更長遠的目標。

范國威說，鍾錦麟雖然只得31歲，但12歲已跟隨他擔任義工，2003年透過中學生聯盟參與「七一」遊行，加上他已擔任兩屆區議員，認為他需考慮是否擔任區議會主席。鍾錦麟接受查詢時表示正考慮是否角逐主席，正在協調當中。

曾擔任兩屆西貢區議員、今屆重返議會的柯耀林表示，自己正考慮角逐主席一職，認為擔任需有議會經驗、熟悉會議常規等。被問到會否支持鍾錦麟擔任主席，柯耀林指鍾錦麟雖然年輕，但將第三屆擔任區議員，已算是資深議員，加上過往政績，認為鍾錦麟任主席「都okay」。

鍾錦麟12歲開始為范國威擔任義工，范笑言當時為他開設「勁爆青年義工團」，形容對方是他的「長期合作夥伴」。（鍾錦麟facebook）

范國威倡引入「二加二」制度 為改選簽承諾書

第六次當選西貢區議員的范國威認為，西貢區議會可引入「二加二」制度，即每兩年改選正副主席一次，但他指無法在今次正、副主席選舉舉行前修改會議常規，加上修改會議常規或需一段長時間，可能兩年後正、副主席需自行辭職而啟動改選程序。他建議各黨派簽署協議書，確保改選可順利進行。對於引入「二加二」制度，柯耀林對此持開放態度，認為可再商討。

對於有建議提出，首兩年任期先由新同盟成員擔任區會主席，最後兩年才由關注組成員擔任主席，柯耀林亦稱持開放態度。

有地區人士分析指，鍾錦麟具親和力，且擔任民主動力副召集人時為區選協調工作「苦口婆心」和盡心盡力，與各黨派「有偈傾」，因此成為各黨派的「最大公共數」。

柯耀林指鍾錦麟雖然年輕，但將第三屆擔任區議員，已算是資深議員，加上鍾過往的政績，認為鍾錦麟任主席「都okay」。（資料圖片／盧翊銘攝）

最資深、第六屆當選的新同盟關永業料擔任大埔區議會主席。

最資深關永業料掌大埔區會

至於大埔區議會，民主派取得全數19席直選議席，成功連任的新同盟任啟邦表示，大埔民主聯盟初步達成共識，由最資深、第六次當選的新同盟關永業擔任區會主席。至於副主席人選，據悉成功連任的區鎮樺和劉勇威有意角逐。任啟邦表示，聯盟達成共識，引入「二加二」制度至大埔區議會，兩年更換主席和副主席一次。

第五次當選的任啟邦表示，大埔區議會的社區重點項目計劃剩下三千萬元撥款經費，建議撥款協助長者驗眼和提供牙科保健服務。

北區區議會同樣由民主派主導，但缺少資深區議員，連任第二屆的民主黨林卓廷、陳旭明、新同盟陳惠達、劉其烽已是「最老資格」。據了解，陳惠達初步得到該區素人支持，擔任主席的機會較高。