【荃葵青遊行】新同盟議助被捕　聲稱遭警毆　向港鐵索CCTV片段

上月25日，港鐵在荃葵青遊行開始前關閉荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站，新民主同盟荃灣區議員譚凱邦助理張先生（化名）到葵芳站內拍攝關站過程，張先生在拍攝期間被多名防暴警制服和拘捕，有在場市民拍到張先生被捕後遭警方毆打。 張先生今天（6日）現身說法，稱被捕期間疑遭警員拳打腳踢，有警員用手觸碰其下體，他又稱有警員問他是否需要喝水，張說需要，惟警員向他淋潑涼茶。新同盟指站內有兩部閉路電視，料可拍到整個懷疑施虐過程，他們正向港鐵申請取得閉路電視片段，據他們了解，港鐵將會保留片段，但對成功取得片段不感樂觀。 《香港01》現向警方及港鐵查詢。

張先生今天現身說法，稱被捕期間遭警員拳打腳踢，有警員用手揸其下體。（吳倬安攝）

事主沒現身 以錄影片段講述情況

當天下午2時許，議員助理張先生正以手機直播葵芳站站內情況，突然被警員制服，以襲警罪將他拘捕，及後張先生被警員以地鐵運送至荃灣站，帶他上警車，及後送到醫院治療和扣查。被扣查46小時後，張先生獲准以2000元保釋，他一星期後「踢保」，獲無條件釋放。

張先生今天透過錄影片段講述當時情況，稱被捕期間遭警員拳打腳踢，有警員用手觸碰其下體。其後警員將他帶到一角搜身及搜袋，他稱當時有警員問他是否需要喝水，張說需要，惟警員向他淋潑涼茶。

新同盟立法會議員范國威強調，任何人都不可受到不合理拘捕和暴力對待，又批評警方使用過多武力，令被捕者受傷，更涉嫌凌辱和性騷擾張先生。他認為港鐵不應封站，又認為封站只會令警員的行為無法被監察。

該黨又指出，當時站內有兩部閉路電視，料可拍到整個懷疑施虐過程，他們正向港鐵申請取得閉路電視片段。據他們了解，港鐵將會保留片段，但對成功取得片段不感樂觀。他又表示，將會與律師商討跟進行動，考慮向投訴警察課、民事訴訟等處理事件，但認為最有效的方法是成立獨立調查委員會，調查整個修例風波。