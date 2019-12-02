【立法會】何君堯倡提高門檻　不讓「犯罪份子」參選

反修例風波讓區議會變天，市民選出不少泛民政黨人士及政治素人，當中有區議會以至立法會議員在事件之中被控不同罪名，例如違反《立法會（權力及特權）條例》等。 立法會議員何君堯接受《環球時報》訪問時稱，要盡快推進司法改革，以及考慮提高選舉門檻，不能讓「犯罪份子」參選。

估計非建制派可能拿下立法會主席

何君堯稱，今次區議會選舉是非建制派「早有預謀的奪權行動」，又指非建制派下一步是立法會和特首選委會，建制派和港府要團結一致，以認真態度去面對。

他分析指，非建制派在明年立法會選舉，有可能衝擊多數席位，甚至有可能拿下立法會主席一職。

何君堯認為，今次區議會選舉是非建制派「早有預謀的奪權行動」。（資料圖片）

何君堯建議，盡快推動司法改革，改善現階段「司法無力懲治犯罪行為」的現狀，以及考慮提高門檻，不讓「犯罪份子」參選。

而建制派當務之急，何君堯表示是繼續做好服務群眾的工作：「我在區議員這個崗位上『下崗』了，但這不代表我離開了那裡的市民。服務屯門社區仍然是我工作中重要的一部份，我仍然會一如既往地為大家提供幫助。」

稱要馬上推行國民教育

此外，他又批評香港的教育，稱要馬上推行國民教育，並取消那些在課堂上散布反華、港獨言論的教師資格。