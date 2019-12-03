【立法會】陳克勤連任保安事務委員會主席　民主派冀公平主持會議

立法會保安事務委員會今午（3日）召開第三次會議，選舉正副主席，民建聯陳克勤成功連任主席一職。會議上，大部分民主派候選人都提及警方執法不公的問題，要求陳克勤當選後要積極處理「元朗7.21」和「太子8.31」等具爭議性的議題，陳克勤回應稱他主持會議時會讓委員充分表達意見，把政治立場放一邊。

林卓廷表示，希望陳克勤當選後可說服建制派，就重要具公眾利益議題一起討論，不要沿用過往大家「講唔掂」就數票的方式通過議案。（資料圓片/羅君豪攝）

立法會保安事務委員會經歷了兩次會議後，今日選出主席人選，民建聯陳克勤以22票連任主席職位，其餘12名候選人為民主派議員。會議上，多名候選人關注警察執法問題，希望陳克勤當選後，承諾合理地主持會議，例如討論「元朗7.21」和「太子8.31」事件，而非只配合政府。

民建聯葛珮帆表示，期望主席主持會議時可以公平公正，指出反對派議員發言具有立場，認為只有警察犯錯而無視暴徒的罪行，當中更有候選人涉嫌參與反修例示威被控訴，反問「呢啲候選人點可以做主席」。

民主黨林卓廷表示，希望陳克勤當選後可說服建制派，就重要具公眾利益議題一起討論，不要沿用過往大家「講唔掂」就數票的方式通過議案，認為這樣繼續下去，香港只會永無寧日，倘日後香港再爆發衝突，陳克勤將難辭其疚。

陳克勤表示，他主持會議時，會讓每位委員會充分表達意見，或者他的政治立場未必與議員一致，但指既然自己戴上了主席這頂帽子，就會把政治立場放在一邊。至於有委員要求就爭議性議題召開公聽會，陳克勤說會讓委員發表要求開公聽會的理由，才由全體委員會作決定。對於熱血公民鄭松泰提議讓議員參與新屋嶺扣留中心，陳克勤稱以往有這樣的安排，他會諮詢同事意見後安排活動，對於議員關心的議題將會放在議事日程，他與副主席會與保安局商量如何處理。