【區議會選舉】楊彧倡推動「參與式預算」　提升公眾參與度

民主黨副主席、南區區議員羅健熙及民協副主席、深水埗區議員楊彧今(4日)早出席港台《千禧年代》，談及民主派未來在區議會的改革。羅健熙提倡引入直播會議情況，開放招標直播項目，讓有興趣的媒體入標。楊彧希望革新撥款程序，引入「參與式預算」，由居民投票選出小型工程項目。

民主黨副主席羅健熙希望區議會撥款用得其所。指如果街坊認為「蛇齋餅粽」重要，他也一定會尊重。（資料圖片/歐嘉樂攝）

羅健熙認為，目前最容易做到的改革是引入直播，指目前有議員自行用手機直播會議，認為硬件上容易配合；另外亦要改善區議會透明度。他提到區議會多年來文化不重視的公眾參與度，相信未來相關情況會和建制主政的議會有大分別。

楊彧提倡，區議會可以開放招標直播項目，讓有興趣的媒體入標。另外又希望革新撥款程序，引入「參與式預算」，由選民提出項目建議，再作咨詢投票。楊認為可以先試行實驗計劃。楊彧指「參與式預算」在台灣及其他國家有先例，證明做法可行，惟過程較費時及耗資源。

楊彧解釋，香港每年都有小型工程撥款，例如興建巴士站座椅，今年希望區內市民可以給予意見，篩選出工程上可行項目後，在區內舉行會議向街坊解釋各項目工程細節，之後可以投票。

早前有民主派區議員提出把開會地點搬至維園，羅健熙認為做法亦無不可，同意將議會帶回民間，「唔好令人覺得選咗你班議員出嚟係高高在上、離地，只識得在會議廳做冷氣軍師。」

節目中有聽眾表示，新當選區議員以年輕人為主，憂慮會忽略長者服務。另外有意見指部份街坊擔心日後「蛇齋餅粽」等社區優惠會減少，楊彧坦言「可能真係會少啲」，指未來或會以其他形式提供福利。羅健熙強調，希望區議會撥款可以用得其所。他笑指:「如果街坊透過公眾參與活動講『蛇齋餅粽真係好重要』，如果結果是這樣，我們也一定會尊重。」