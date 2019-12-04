【區議會選舉】盧俊宇、王進洋望提升議會透明度　增實權解決實務

今屆區議會選舉上月24日結束，民主派在多區奪得過半議席。在屯門樂翠區擊敗何君堯的民主黨盧俊宇今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，回憶當刻勝出選舉時感到開心，但同時有一定壓力，因為承受街坊很大的期望，加上理大被包圍的事件未解決，故心情百感交集。 他指，難以區分「政治票」多或是「工作票」多，但是相信過往民主黨團隊近兩年地區工作成果，與街坊有一定的關係基礎。不過，他同意，區選投票率高，是因為選民有「光復香港」的決心，但建制與泛民得票為「六四」比例，未有顯著改變，故仍須反思社區工作有何不足，「唔會因為多咗票而自滿。」

王進洋是東涌南區候任區議員。（資料圖片／區嘉樂攝）

區議會議政度制須提統一安排公眾列席、直播會議 提升透明度

出席同一節目、擊敗民建聯周浩鼎的東涌南區候任議員王進洋就估計，其選票有七成為「政治票」，三成是「民生票」，直言「沒有反送中，就沒有我們。」他認為，選民以往在區選會較重視民生，「立法會選舉可以投泛民，區選投建制，因為想搵個服務社區嘅人。」不過，他認為，港人知道政治與民生息息想關，加上過往四年自己的地區工作，故選投自己。

談及區議會制度的改革，盧俊宇認為，區議會的議政度制要統一提升透明度，包括可安排公眾列席、直播會議、公開資源運用的情況等。王進洋則認為，區議會過往只重視諮詢、互相監察，但實權不足，認為可以參考回歸前的市政局，設立市議會的制度，令議員掌實權解決地區事務問題，亦可以釐清、協調政府部門如地政總署、康民署等分工。

泛民區選大勝，有民主派認為選舉是「變相公投」，促政府回應「五大訴求」，不過特首林鄭月娥昨日指沒有補充。王進洋指，政府依然迴避五大訴求問題，不過，他認為，政府不會因區選結果而有合理回應，故不會太在意，市民亦不會因為區選而放棄抗爭。盧俊宇亦指，政府剛愎自用，抗爭路仍然漫長。