【區議會選舉】資深泛民做區會主席　建制「倖存者」點睇？

區議會選舉結果塵埃落定，民主派取得逾380席兼17區區議會主導權，綜合各方消息，大部分區議會的正、副主席將由資深泛民出席，倖存的建制派當選人對未來議會走向、潛在主席人選有何看法呢？ 有指觀塘區議會將由資深獨立泛民蔡澤鴻擔任主席，民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽認為，主席會議的人需持平、理性和務實，尊重不同選民的想法，對待不同黨派議員的手法需一致。

顏汶羽認為，主席會議的人需持平、理性和務實。（資料圓片/歐嘉樂攝）

顏汶羽：新主席需熟悉議會常規

據了解，由1985年開始擔任觀塘區議員的潘任惠珍，以及自1994年開始於「安利」選區當選的蔡澤鴻，均有意角逐區會主席。顏汶羽認為，主席會議的人需持平、理性和務實，同時熟悉議會常規，且尊重不同選民的想法，對待不同黨派議員的手法需一致。

葛兆源坦言，未來作為少數派，即使每兩年改選一次區會主席，建制派也無「話事權」。（葛兆源facebook）

資深陳琬琛料任主席 工聯會葛兆源：好事

在荃灣區議會，人稱「琛哥」的公民黨陳琬琛自1985年開始擔任荃灣區議員，料來屆將由他出任區會主席。成功連任的工聯會葛兆源表示，目前未知何人會當選，不過指出陳琬琛是荃灣區議會最資深議員，具有經驗，認為未來把分配區議會資源的工作予陳琬琛，是一件好事。

葛兆源坦言，未來作為少數派，即使每兩年改選一次區會主席，建制派也無「話事權」。葛續指，荃灣是一個六十年新市鎮，重要工作為交通、環境和規劃，認為相關政策上需做得好。



侯志強笑言，無論建制或泛民過半，鄉事派也是少數。（曾梓洋攝）

選舉不公？侯志強：「派米、派錢都係要排隊」

以上水鄉事委員會主席身份續任上水區議員的侯志強笑言，無論建制或泛民過半，鄉事派也是少數，又笑言自己在議會只是「小角色」。政圈估計新同盟陳惠達將任北區區議會主席，侯志強坦言無留意，強調未來將會繼續跟進地區設施、醫療等社區工作。

對於建制派指選舉不公，包括年輕人重覆排隊，影響長者排隊意欲，侯志強笑指：「我投票都要排隊」，「有咩公唔公平，派米、派錢都係要排隊。」