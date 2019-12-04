【立法會】帳委會對公眾泊車位不足極度遺憾　促力推自動泊車系統

立法會政府帳目委員會今日（4日）發表報告，批評政府在長遠規劃泊車位供應及應對車輛數目增長方面有不足之處，表示極度遺憾，並認為不可接受。帳委會強烈促請運輸署採取適當措施，增加泊車位供應，以應對泊車位日益短缺的問題，包括密切監察自動泊車系統先導研究的進度。

車輛數目上升，引申出違例泊車問題愈趨嚴重。（資料圖片）

促密切監察自動泊車系統先導研究進度

帳委會主席石禮謙今早在立法會就審計署第七十二號衡工量值式審計結果報告發言，他指出在2006年至2018年期間，領牌商用車輛、私家車和電單車的總數增加44%，至約744,000輛，但泊車位總數卻僅增至757,000個，增幅只有約12%。同期整體的泊車位與車輛數目比例由1.32降至1.02，而按照政府當局推算，該比例將於未來數年進一步下降至低於1。由於私家車數目大增，同期的私家車泊車位比例由1.51大幅降至1.1。

石禮謙批評，運房局作為負責有關課題的政策局，在長遠規劃泊車位供應及應對車輛數目增長方面有不足之處，並認為不可接受。石禮謙指，該等不足之處導致泊車位供應量持續短缺，無法滿足領牌車輛的泊車需要求。

他又指，運輸署作為與領牌車輛停泊有關的事宜專責部門，未有作出適當的規劃，以及未有適時採取措施以紓緩私家車泊車位不足，表示極度遺憾，並認為不可接受。帳委會強烈促請運輸署採取適當措施，增加泊車位的供應，以應對泊車位日益短缺的問題，包括密切監察自動泊車系統先導研究的進度，以及加強推行自動泊車系統的工作。