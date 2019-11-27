政府擬批出十幅短租地作收費停車場　料增逾1800泊車位

香港泊車位難求。運輪署今日（27日）書面回覆立法會議員質詢時指，地政總署在今年11月至明年3月間，擬以簡易招標程序批出10個短期租約作收費停車場用途，當中涉及四個分區，可提供1,824個泊車位。 運輸署又指出，由2017年中起，已先後發出「自動駕駛車輛行車許可證」予8輛不同型號的自動駕駛車輛，並在指定路線進行共25次測試。署方亦正草擬一份新的「自動駕駛車輛測試指引」，以協助業界了解進行更複雜的自動駕駛車輛測試要求。

地政總署擬以簡易招標程序批出10個短期租約作收費停車場用途，當中涉及四個分區，可提供1,824個泊車位。（資料圖片／林炳坤攝）

運輸署指出，由於新泊車位數目及進度受多方面因素影響，包括申請工程撥款等，故暫未能就未來3年泊車位的供應作確切估算。

不過，根據地政總署公佈的招標預報，政府在今年11月至明年3月間，擬以簡易招標程序批出短期租約作收費停車場用途，當中涉及四個分區，料可提供1,824個泊車位。

荃灣葵青區為「大戶」

根據運輸署數字，四個分區包括港島東區、荃灣葵青、沙田及北區，料有10個收費停車場短期租約批出，其中以荃灣葵青預計的新增泊車位最多，共佔7個，料可提供1,342個泊車位。

擬以簡易招標程序批出短期租約作收費停車場的項目 預計泊車位數目 港島東區 1 176 荃灣葵青 7 1,342 沙田 1 99 北區 1 207

料明年初招標荃灣自動泊車系統項目

此外，運輸署正進行 6 個自動泊車系統先導計劃的先導項目，其中4個先導項目選址位於荃灣區短期租約用地、深水埗欽州街及通州街交界休憩用地、上環中港道及柴灣常茂街擬建的政府大樓。

就荃灣區短期租約用地，運輸署指出，至今已取得荃灣區議會的支持，預期可於 2020年年初進行招標工作。

車輛數目上升，引申出違例泊車問題愈趨嚴重。（資料圖片／梁逸風攝）

已發出「自動駕駛車輛行車許可證」予8輛車

同時，運輸署又指出，由2017年中起，已先後發出「自動駕駛車輛行車許可證」予8輛不同型號的自動駕駛車輛，並在指定路線進行共25次測試。測試地點包括零碳天地、西九文化區、香港科學園、香港科技大學、大埔工業邨、香港空運貨站，以及生產力促進局等。

運輸署又指，現正草擬一份新的「自動駕駛車輛測試指引」，以協助業界全面了解在現行法規下，於道路上進行更複雜的自動駕駛車輛測試的要求。此外，署方亦正研究法例修訂，希望透過「監理沙盒」的規管概念，容許業界測試創新技術。