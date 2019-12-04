廠商會歡迎第四輪輸困措施　吳宏斌：發揮應急作用助中小企解困

本港經濟步入衰退的環境下，財政司司長陳茂波今日（4日）宣布推出總額約40億元的第四輪紓困措施。廠商會對此表示歡迎，會長吳宏斌認為，今次的支援紓困措施較前三輪更直接，更能發揮有效的應急作用，助中小企解困。

財政司司長陳茂波公布九項紓困措施。（李澤彤攝）

政府公布的第四輪紓困措施，包括減免非住宅用戶每月75%的水費及排污費，商業用戶亦可獲75%電費補貼，為期四個月；非住宅物業的差餉寬免由原本的1,500元提高至5,000元。在18/19年課稅年度，利得稅、薪俸稅及個人入息課稅的納稅人可申請分期繳稅。

廠商會表示，當前香港正遭受外部環境轉差、中美貿易摩擦持續，以及社會運動久未平息等不利因素的「多重夾擊」，導致本港正式陷入技術性衰退。當中對旅遊、零售及餐飲業所承受的打擊尤其沉重，數據亦顯示這些行業的失業率正在攀升，反映他們的經營環境正急劇惡化。

廠商會會長吳宏斌認為，是次的支援紓困措施較前三輪更直接，更能發揮有效的應急作用，助中小企解困。他又說，即使當局已預告今年可能出現財政赤字，但仍繼續積極推出新措施，反映政府真正「急企業所急」。他希望，立法會能盡快審議有關撥款和條例，讓措施早日落地。