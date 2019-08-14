【機場集會】中總廠商會譴責示威者違法暴力：打擊旅客訪港意欲

昨日(13日)機場反修例集會演變至大混亂，有示威者阻礙旅客登機; 晚上亦有示威者包圍以及用索帶綁起兩名內地男子，當中一人被懷疑是內地公安，另一個被證實是《環球時報》記者。事件中有防暴警察到場與示威者衝突，並拘捕多人。 香港中華總商會今(14日)就事件發聲明，譴責示威者違法暴力行為遠超和平表達訴求的底線。中總會長蔡冠深指出，示威人士連日堵塞機場，嚴重癱瘓機場正常運作，影響市民旅遊、探親、升學、公幹等各種活動，甚至威脅旅客人身安全，勢將打擊海外旅客訪港意欲，長遠更可能影響香港航空樞紐地位。

蔡冠深認為，示威人士在機場的行為將打擊海外旅客訪港意欲，長遠更可能影響香港航空樞紐地位。(資料圖片/盧翊銘攝)

香港中華總商會發聲明關注示威人士連續多日在香港國際機場發起集會，中總指示威人士堵塞客運大樓，導致大量航班取消，嚴重影響旅客行程安排。

聲明嚴正譴責部份激進示威者包圍旅客、毆打記者、襲擊警務人員，又形容行為遠超和平表達訴求的底線，嚴重破壞本港法治和公眾秩序，並給各地旅客帶來負面印象，對香港國際航空中心的聲譽傷害極大。

會長蔡冠深認為，香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，是帶動香港經濟對外聯繫的重要命脈。示威人士連日堵塞機場，嚴重癱瘓機場正常運作，影響市民旅遊、探親、升學、公幹等各種活動，甚至威脅旅客人身安全，勢將打擊海外旅客訪港意欲，長遠更可能影響香港航空樞紐地位。

蔡冠深稱，近月連串的大型示威和暴力衝擊事件直接影響不少中小企和小商戶生意，在示威及遊行地區的店鋪被迫停止營業，生意飽受打擊。海外多個地方提升香港旅遊警示，勢令訪港旅客進一步減少，本地市民消費意欲亦會減少，對零售、餐飲、旅遊、交通運輸等各行業將帶來連鎖影響。

他強調，香港是一個多元社會，各人有權表達不同意見，惟大前提是不能剝奪其他人的權利與自由；他重申明確支持行政長官及特區政府依法施政，支持警方對違法行為嚴正執法，呼籲社會各界回歸和平理性，盡快讓香港社會回復安寧。

廠商會亦發聲明批評行為罔顧法紀，嚴重破壞香港的國際形象，支持警方嚴正執法。廠商會表示，香港國際機場是接待海外旅客的重要門戶，亦是國際航空和物流樞紐，對本港經濟發展至為重要。然而示威者連日來堵塞機場，癱瘓機場運作，令旅客及航運業受阻，至昨日更有人變本加厲，暴力對待旅客、傳媒甚至警員。環球多國已對香港發出旅遊警示，廠商會擔心暴力行為不但破壞香港在旅客心目中「國際好客之都」和「全世界最安全城市」的美譽，更進一步打擊旅客訪港信心。

廠商會認為，隨着暴力示威不斷蔓延，本港經濟正面臨嚴峻考驗，無論是內外需還是消費與投資已是全線「告急」。廠商會重申，香港的經濟成果是多年來辛苦建立，得來不易，在這個艱難時刻，會繼續支持特區政府依法施政，並呼籲社會各界放下分歧，停止暴力，讓香港重回正軌。