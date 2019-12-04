立法會首次商譴責林鄭議案　劉業強暗批民建聯：強徵棕地引發災難

反修例運動持續近六個月，特首林鄭月娥的施政失誤成為眾矢之的，公民黨黨魁楊岳橋聯同23名民主派議員和熱血公民鄭松泰提出動議，指控林鄭月娥嚴重瀆職，要求根據《基本法》第73（9）條，委托終審法院首席法官組成獨立的調查委員會，並擔任該委員會的主席，調查林鄭瀆職行為。 議案在6月底提出，今天終在立法會展開討論。鄉議局主席劉業強發言反對議案，指林鄭已深切反思和吸收沉重教訓，形容林鄭緊守崗位比「拍拍籮柚走人」更有勇氣。劉業強在發言末段提到有政黨建議政府引用《收回土地條例》，收回土地建公營房屋，劉揚言：「如果政府以為有某一政黨撑腰，就強行徵收新界棕地、私人土地或市區寮屋土地，將再一次誤判民意，好有機會引發另一場災難」，矛頭疑直指高調倡議引用《收回土地條例》的民建聯。

公民黨黨魁楊岳橋聯同23名民主派議員和熱血公民鄭松泰提出動議，指控林鄭月娥嚴重瀆職。（資料圖片／余俊亮攝）

張建宗：彈劾非政治工具

政務司司長張建宗發言，呼籲議員否決議案，指彈劾動議並非政治工具，並指彈劾是嚴肅的程序，又指民主派對特首指控失實。張建宗指出，政府在6月15日已暫緩修例工作，並先後就此致歉，屬負責任的行為。張建宗表示，監警會已就六月開始發生的事件進行調查，明年初將向政府提交報告，強調監警會的調查中立且客觀。

張建宗又表示，政府已作出相應措施修補社會撕裂，如考慮成立獨立檢討委員會、邀請專家學者及不同立場人士會面，了解社會問題的深層原因、舉行社區對話等，希望以對話代替對立，強調林鄭月娥並無違法或瀆職。

張建宗表示，政府已作出相應措施修補社會撕裂，如考慮成立獨立檢討委員會。（資料圖片／高仲明攝）

林卓廷：港人以區選和平反映真實民意

民主黨立法會議員林卓廷支持議案，政府管治團隊漠視民意，只提及結果不提前因，形容「（政府）好似火星翻黎咁」。林卓廷指出，不同議員早於今年2、3月已警告政府不能硬推《逃犯條例》修例，4月、5月均有兩場反修例示威，直至6月9日100萬人和平示威反修例，政府同樣無動於衷，直至有人包圍政府總部，才暫緩修例。

林卓廷批評，林鄭政府連月來不但沒有處理民怨，並加深社會的撕裂和矛盾，本屆區議會選舉結果，港人正是以一個和平方式反映真實民意，市民不希望建制派再壟斷區議會，他認為林鄭政府為自己漠視民意的行為負責任，應履行競選特首承諾下台，並成立獨立調查委員會，調查警察執法的問題。

公民黨郭家麒支持瀆職議案，他怒斥張建宗「裝傻」，各政黨在6月前已指出《逃犯條例》修訂令社會對法治失去信心，惟特區政府至今只以利用金錢或福利政策紓解民怨，而非對症下藥。郭家麒指，林鄭繼續留任特首是對全港市民的折磨，繼續「攬炒」。郭家麒又提及，在周日遊行中，警方以有人投擲煙霧餅為由施放催淚彈，但後來又改口指是有人掟磚，誠信備受質疑。

劉業強指泛民吃人血饅頭

劉業強發言指出，香港一直被視為福地，好少出現天災，是一個進步城市，但自從6月開始，香港變得不一樣，每逢周日就出現街頭暴力、私了，令香港跌入萬丈深淵。他又指政府在修例上誤導民情、後知後覺，政治敏感度不足，但他反問：「係咪特首錯晒呢？」劉業強批評泛民政黨煽風點火，以反修例作區選籌碼，稱要血債票償，形容做法是吃人血饅頭。

劉業強認為，政府在修例事件中已深切反思，吸收沉重教訓，認為一次事件不能抹殺林鄭幾十年的努力，又讚揚林鄭務實、行政經驗豐富，形容林鄭緊守崗位，比「拍拍籮柚走人」更有勇氣。劉業強在發言尾聲提及，社會就《施政報告》之房屋土地部分失望，土地共享先導計劃、引用《收回土地條例》惹爭議。劉業強直言：「主席，我喺度嚴正聲明，如果政府以為有某一政黨撑腰，就強行徵收新界棕地、私人土地或市區寮屋土地，將再一次誤判民意，好有機會引發另一場災難」，又指做法會引起更多撕裂，並指深層次矛盾並非增加土地房屋便能夠解決。

民建聯於今年9月展開一連串行動，包括高調在報章刊登廣告、與林鄭月娥會面，強烈要求政府引用《收回土地條例》，騰出土地興建公營房屋。

有關議案辯論明天早上再續。