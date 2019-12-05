【政圈風聲】工聯會倡組地區智庫保黨友飯碗　向商界撲水或有難度

建制派在區議會選舉大敗，其中工聯會派出62人參選，僅5人勝出，除了雙料議員麥美娟、陸頌雄等人下馬，亦有一批年輕黨友失去議席，政途隨時行人止步。 工聯會立法會議員陸頌雄透露，正構思在全港不同區份成立地區智庫，提出政策倡議，並全職聘請落選黨友，希望協助地區兄弟轉型，做好「在野黨」角色之餘，亦可保住飯碗。

工聯會有62人參選，只得5人當選。（資料圖片）

「服務型」政黨需轉型

繼民建聯計劃以區議員薪金聘請部分敗選黨友後，另一傳統建制政團工聯會亦有為黨友籌謀。在元朗天恒選區連任失敗的工聯會立法會議員陸頌雄表示，該黨過去是「服務型」政黨，主力向街坊提供地區服務，在政策倡議方面有提升空間，工聯會經過區選一役失去多個議席，要思考如何做好「在野」角色，以另一種方式繼續地區工作。

他提出在全港不同區份成立地區智庫，由落選的區議員或社區主任組成，就當區關注議題進行研究，提出改善建議。他以洪水橋新發展區為例，指智庫可研究如何促進新界西北的區域經濟，包括創造更多就業職位，為元朗、天水圍等地居民提供工作機會，「這些政策倡議我們過去有做，但不夠深入、持續性不足，如今沒了區議員身份，彈性較大，亦可以提出一些比政府走得更前的倡議。」

工聯會議員陸頌雄提出成立地區智庫。（資料圖片）

或眾籌地區智庫經費

陸頌雄表示，地區智庫可為黨友提供另一條出路，確保生計，不少黨友對其意見反應正面。至於經費問題，陸頌雄稱目前僅屬初步構思，未有具體目標，但相信眾籌是其中一個方向，亦會向商界及不同團體募捐。

不過，正如工聯會會長吳秋北日前所言，工聯會與商界「天生立場不同」，若成立地區智庫，會否難以向商界「揼心口」？陸頌雄笑言，工聯會並非針對長和系創辦人李嘉誠，「我們一向對壟斷資本家持批判態度」，他相信一些「受壓迫」的中小企及支持「一國兩制」人士，願意支持工聯會發展。

有落選的工聯會區議員指，勞方與資方一向對立，特別是吳秋北近日與「超人」隔空交勁，商界未必願意大手捐助工聯會，但可向一些友好社團「拍膊頭」。他認為地區智庫建議值得考慮，既可保住黨友飯碗，亦可維持一班樁腳應付明年立法會選舉。