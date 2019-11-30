【區議會選舉】民建聯擬斥巨資「養起」落馬黨員　區議員月薪延用

區議會選舉才剛結束，矢言「化悲憤為力量」的建制派已部署如何在四年後收復河山。 建制圈子昨日傳出，陣營旗艦民建聯為保存地區「血脈」不致斷絕，打算破天荒目標以接近現時區議員月薪的水平，自資或情商友好政團，在明年1月1日區議會換屆後全數聘用該黨的落馬黨員，令這班「樁腳」可延續已開墾的地區工作，下屆捲土重來。以民建聯有98人連任失敗計，倘要每月維持區議員32,150元月薪，此筆開支一年已達3700萬元，四年合共近1.5億元。 民建聯主席李慧琼接受《香港01》查詢時承認，正尋求辦法「讓班兄弟繼續安心地區工作」，這是她當前最迫切的目標，但強調「挑戰好大」，需要各方友好支持，暫未敲定具體方案。

李慧琼（中）接受《香港01》查詢表示，今次民建聯雖然區選失利，但總體而言，候選人都表現出色，故希望想方法維持班「兄弟」生計，延續地區工作。（資料圖片／羅君豪攝）

作為建制最大黨，民建聯向來財力雄厚。例如在 2017/ 18年度（2017年4月至2018年3月底），民建聯全 黨的總收入為1.25億元，其中九成來自會員捐款（1.14億元）；而該年度總支出為 1.23 億元，最大一 筆為租金及行政（包括薪酬）支出，達8760 萬港元，其次為支部活動支出，為2504 萬元，兩筆開支共 1.12億元。倘民建聯最終需自行「養起」全數落馬黨員，每年支出至少增加3千7百萬元，從數字上看， 壓力不輕。

李慧琼接受查詢時表示，今次民建聯雖然區選失利，但總體而言，「落場的兄弟（候選人）都是表現出 色」，得票有所增長，因承受政治大海嘯才落敗，「如果就此無奈離開（政途），就太可惜了」。她說暫時不能透露太多，但承認正在積極構思，如何讓落選的黨員繼續維持現有生計，安心延續地區 工作，「人才是最重要的資本，這是我現時最逼切的工作」。

「養起」全數98名落馬黨員甚至相關骨幹職員，所費不菲。按傳統，民建聯每兩年舉辦一次籌款晚會， 其中2014年，時任中聯辦主任、現任港澳辦主任張曉明捐出「駿程萬里」字畫，由世茂房地產主席許榮 茂以1,380萬元投得，當晚民建聯合共籌得逾6,800萬元。2016年，張曉明第二度捐贈一幅「度德而處」 書法，由全國政協委員高敬德以1,880 萬元投得，當晚共籌得7600萬元。民建聯要為落選「兄弟」保飯 碗，會否在短期內舉辦籌款晚會「吸金」，或直接向「富貴」黨員揼心口？

李慧琼再三強調，暫時未有落實方案的細節，「目前只有方向，希望達到目標喇」，但「挑戰好大，需要各方友好傾力支持」；又稱友好支持未必一定要捐款，由地區組織或政團聘用該黨落選黨員，也是其中一途。

四年一度的區議會選舉曲終人散，最富戲劇性的一幕是建制派海嘯式落敗，其中陣營旗艦民建聯僅21人勝出，銳減98席，領導層翌日集體躬鞠致歉。（羅君豪攝）

四年一度的區議會選舉曲終人散，最富戲劇性的一幕是建制派海嘯式落敗，其中陣營旗艦民建聯僅21人勝出，銳減98席，意味着大批黨員面臨史無前例「失業潮」。

根據民建聯向公司註冊處提交的財務報表，除了每年龐大捐款收入，民建聯還持有多項資產，包括儲備金、股票、購置物業基金、自置物業等，估計總資產高達數千萬元。