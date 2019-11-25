【區議會選舉】工聯會僅取5席　吳秋北：成績未如理想非戰之罪

區議會選舉結果已經塵埃落定，今屆投票人數及投票率創歷史新高下，民主派人士大勝，在452席中取得過半數席位。 工聯會這次派岀62人參選，僅取得5席。工聯會會長吳秋北表示尊重選舉結果，他稱成績雖然未如理想但認為是非戰之罪，形容這次選舉是在極端不正常和不公平的情況下進行。 被問到吳秋北會否引咎辭職？工聯會立法會議員黃國健稱，工聯會的理事、會長是由多個工會會員集體選岀，重申這次選舉是在黑色恐怖和極端環境下進行，不認為有任何人要負責。

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吳秋北指總得票18萬 超上屆1倍

吳秋北稱，這次選舉取得約18萬總票數，較上屆的9萬多票超岀1倍，他指雖然工聯會未能力挽狂瀾，但必定會作深刻檢討。吳秋北又期望政府在區選後能推出實際措施，彌補社會撕裂及制止暴亂。

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黃國健則表示，會坦然接受選舉結果，他稱由參選人報名一刻開始，不斷受滋擾，亦有不少橫額遭割爛，但他認為「從票數看岀選民沒有離棄我們。」榮譽會長林淑儀亦指，這次選舉的總選票增加，是對他們的鞭策，她強調工聯會會堅持愛國愛港的初心，並且總結經驗，檢討不足之處。

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麥美娟：唔會輸咗就賴人嘅

被問到這次選舉結果是否政府民意低落所致，麥美娟指，稍後必會就選舉作檢討，查找工作有何不足的地方，「唔會咁無腰骨，輸左就賴人嘅。」她又指，昨日是香港半年內最平靜的一天，希望能維持社會安寧，「畀香港抖一抖」。