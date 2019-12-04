【區議會選舉】民建聯重挫　李慧琼3大投訴批政府失責致選舉不公

剛結束的區議會選舉，建制派第一大黨民建聯遭受重挫，丟失近百個區議會席位，主席李慧琼今日（4日）於民建聯facebook 上傳影片，指區選結果反映香港進入新政治形勢，促政府全面調查及檢討選舉安排及法例，以應對現今高度政治化的氛圍，確保明年舉行的立法會選舉能公平公正。她又承認民建聯於區選中挫敗，強調會虛心聆聽、深刻檢討，以及總結經驗教訓。

11月25日，區議會選舉建制派失去大部分議席，建制派第一大黨民建聯召開中委會，會後見記者。主席李慧琼表示今次選舉受到重大挫敗，向市民致歉。（資料圖片/羅君豪攝）

李慧琼表示，今次區選創下超高的投票率，惟整過選舉過程卻於暴力環境下進行，影響民建聯候選人的選舉工程。就黨內多個候選人的工作辦公室受到破壞，及街站宣傳時受到滋擾問題，李慧琼表示已向選舉事務處投訴。

李慧琼又批評區選當日安排不當，即使眼見多區票站朝早出現人龍，票站主任或工作人員亦未有協助長者或行動不便人士，令他們被迫放棄投票權。她又投訴多個票站被很多黑衣人包圍，令部份民建聯的候選人及監票人因擔心安全問題未有到場，「被迫於無代表的情況下，選舉主任開箱點票，最後有幾多問題票也搞不清楚，這些絕對是不公平」，直指政府失責。