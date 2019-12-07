鄧炳強：有人看假消息信以為真　令他們低民望

警務處處長鄧炳強表示，這幾日到北京見政法委書記郭聲琨、政法委部長趙克志及港澳辦主任張曉明等官員，介紹了香港的情況，包括反修例風波被捕人數等，對方肯定香港警隊近期的工作，並支持止暴制亂。

鄧炳強訪京拜訪政法委書記郭聲琨、政法委部長趙克志及港澳辦主任張曉明，對方肯定警隊工作。（美聯社）

警員制服貼其他標籤 鄧認為無可厚非

近月警察未完全展示「行動呼號」，昨日警方記招時，警方行動部高級警司汪威遜反問記者「無做過警察」怎會知道當中困難，又重申要時間讓警員適應。

有記者問到有警察在制服上貼上其他標示，鄧炳強稱有時會貼出組別識認。至於一些如「加油」的標誌，鄧認為除非會令人誤會，否則這是無可厚非。

對於近日有民意調查顯示，市民對警務處的滿意度跌至新低，鄧炳強表示要理解原因。他指近月有不少抹黑警察的情況，他聲稱有些人看了假消息信以為真，「令他們低民望」。他又指會檢討是否要提高透明度，以及要保持專業。

剛柔並濟手法：輕微情況「人性化處理」

鄧炳強到北京時，曾提出要採取剛柔並濟的手法，他解釋是指遇事暴力事件時底線不會退縮，但行出馬路等輕微情況則會以「人性化手法」去處理。

鄧炳強表示，調查警隊的工作應該由監警會負責。（資料圖片）

重申支持由監警會調查警隊

對於市民一直要求設立獨立調查委員會調查反修例風波，他表示針對警方的調查應該交給監警會去處理，又指南丫海難是因為沒有相關調查機制才要成立獨立調查委員會。又稱有些人要成立一些機構去針對警隊，要達到他們打擊警隊的目的，這樣是「不公義」。

至於獨立檢討委員會，他表示特首指這是要調查事件背後的社會成因，他是贊成的，又強調不反對任何並非針對警隊的委員會。

鄧炳強又覺得香港很多部門都支持警隊，「個別事件只是很個別而已」。