【區議會選舉】選管會重申點票工作公開透明　過程有公眾監察

區議會選舉已在11月24日完結，點票過程亦在25日完成，然而建制與非建制雙方，對於今次選舉都各有不滿。 選舉管理委員會表示，選舉的點票工作在公開和透明的情況下進行，整個程序受到公眾監察。

投票結束後，候選人、其選舉代理人及監察投票代理人可在投票站內觀察票箱上鎖及場地轉為點票站的過程。他們可在點票站觀察整個點票過程，包括如何拆開投票箱封條；分類、分開和點算選票；點算有效選票的票數；以及觀察投票站主任裁定問題選票。如有需要，他們可以抄印選票結算表的資料。此外，市民和記者均可在點票站的指定範圍觀看點票流程。

投票站主任可決定是否要重新點票

對於是否要重新點票，選管會表示根據選舉規例，投票站主任可決定是否需要重新點算點票站的選票。如候選人或其代理人要求重點選票，有關要求應向投票站主任提出，由他決定是否允許該項要求。如投票站主任決定在當時情況下重新點票是合理的便會安排重新點票。

可提出選舉呈請 由法庭裁決

發言人重申，選管會是根據《選舉管理委員會條例》成立的獨立、公正和非政治性的組織，安排及監督公共選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。若認為選舉受到舞弊或非法行為干擾，或認為有關鍵性不妥當之處的事故，有關選區的候選人或選民可提出選舉呈請質疑選舉結果，由法庭作出裁決。

選管會將詳細檢討是次選舉安排，並在3個月內向行政長官提交報告。