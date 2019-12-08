【12.8遊行】政府回應遊行：大致和平有序　強烈譴責法院縱火行為

民陣今（8日）發起國際人權日遊行，下午約三時由維園中央草坪出發，遊行到遮打道行人專用區。民陣晚上宣布有80萬人參與遊行，警方則稱最高峰時有18.3萬人參加。 政府發言人晚上發表聲明指，今日的遊行有大批市民參與，過程大致和平有序，又指遊行正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。不過政府強烈譴責有人在終審法院及高等法院破壞及縱火，強調任何人對司法機構作出攻擊或污衊，都會對香港法治造成極大傷害。

政府發言人晚上發表聲明指，今日的遊行有大批市民參與，過程大致和平有序。（張浩維攝）

政府的聲明指，今日的遊行大致和平有序，以及過去五年在香港舉行的五萬次公眾集會和遊行，正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由，受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。

不過聲明同時批評，遊行期間仍有暴力及違法行為出現，對於終審法院及高等法院被破壞及縱火，政府強調一個法治社會，所有人都必須尊重法院、法官及其裁決，相信全社會都不會接受任何人對司法機構作出攻擊或污衊。

對於終審法院及高等法院被破壞及縱火，政府強調一個法治社會，所有人都必須尊重法院、法官及其裁決，相信全社會都不會接受任何人對司法機構作出攻擊或污衊。（張浩維攝）

對於遊行人士提出針對警方的指控，政府稱警方有責任維持公共安全及秩序，若有任何違法行為，警方會使用適當武力應對及制止暴力行為。政府又指，警方使用武力和作出拘捕時均須依法及按現場需要適當地進行，重申政府不容許警務人員作出違法或違紀的行為。任何人士就警方行動有不滿意的地方，可按既定程序作出投訴。

政府表示，「期望與全社會共同努力遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序，並透過對話為香港的深層次問題尋找出路。」同時亦呼籲遊行後仍在聚集的人士盡快和平散去。