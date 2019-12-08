【12.8】事隔四個月再獲批遊行　民陣：80萬人上街　警：18.3萬

反修例示威浪潮持續近半年，民間人權陣線屢次發起遊行，曾聲稱一度有過百萬人響應。今日遊行民陣指有80萬人上街，而警方則指最高峰時有18.3萬人參加遊行。 翻查資料，民陣與警方的統計人數多有出入，例如6月9日遊行民陣指有103萬人、6月16日遊行人數有「200萬+1人」，七一遊行則有55萬人，7.21遊行則有43萬人。而警方的統計數字都較低，而民陣其後雖入紙申請舉辦多個遊行，惟全數不獲不反對通知書。

民陣在過去半年屢次發起遊行，主題多數集中於反對修例、爭取五大訴求。在6月9日遊行中，民陣宣佈參加人數達103萬人，警方則宣佈高峰期有24萬人參與遊行。反修例浪潮持續，不久後舉行的6月16日遊行，大會宣佈參加人數為200萬零1人，而警方的數字則為33.8萬人。

在7月份，民陣先後兩次發起大遊行，分別為7月1日遊行和7月21日遊行。民陣表示，有55萬人參與7月1日的遊行，警方則指有19萬人。而在7月21的遊行，民陣指有43萬人，警方數字為13.8萬人。

+ 18 + 17 + 16

在8月時，雖然民陣亦嘗試入紙申請，舉辦遊行，惟警方向民陣申請的遊行及遊行後集會發反對通知書，只批准8月18日的維園集會，民陣遂改以「流水式」進行集會，全日在銅鑼灣、天后及維園一帶錄得170萬人人次，警方則表示在不反對通知書所列明的指定集會地點，同一時間出席的最高峰人數為12.8萬人。



其後數月，民陣入紙申請的遊行全不獲批，今日的「12.8國際人權日」遊行，主題為「守護香港 和你同行」，是近四個多月以來首次獲得不反對通知書，大會於晚上宣佈參加人數有80萬人，警方則表示有18.3萬人。