【年宵2020】支聯會投得兩個維園濕貨檔　稱賣「自由花」白玫瑰花

2020年全港農曆年宵市場將不設乾貨攤位，只有熟食及濕貨攤位。同時為支援中小企業，攤位競投底價比去年競投底價平一半，以維園年宵攤位為例，濕貨攤位底價為5,440元。 支聯會歷年均競投靠近天后出口的乾貨攤位，今年唯有轉投濕貨檔，以貼近底價的11,080元投得濕貨攤位1及2號。支聯會副主席蔡耀昌表示，由於要滿足條文所需，將會在攤位內出售「自由花」及象徵天安門母親的白玫瑰花，延續每年於場內宣揚支聯會活動。

支聯會副主席蔡耀昌表示，由於要滿足食環署的條文所需，將於檔內出售花卉。（梁煥敏攝）

支聯會副主席蔡耀昌：需「步步為營」

支聯會副主席蔡耀昌表示，由於要滿足食環署的條文所需，但同時能表達支聯會的精神，將會在攤位內出售「自由花」及象徵天安門母親的白玫瑰花。蔡又説，由於今年食環署定出多項條文，支聯會要繼續留在場內需「步步為營」。

被問及是否擔心今年人流大減，以及警方可能要求場地提早關閉時，蔡表示，現時難以估計年宵入場人數，主要是宣傳支聯會來年行動，「每日均發生太多社會事件問題，現時都好難估計兩個月後嘅情況。」他指現時政府仍然無理打壓市民，令到不少人反感，希望政府能夠盡快回應市民由6月開始至今的訴求，回應社會問題，相信市民期待新一年會愉快、自由地渡過。

社文連主席吳文遠強調，將會滿足食環署的需要，於攤位出售盆栽或鮮花。（梁煥敏攝）

社民連：投兩個檔用嚟「招呼」林鄭

另外，社民連分別以底價5,440元及5,777元投得兩個攤位，副主席吳文遠強調，將會出售盆栽或鮮花，「我哋投兩個檔，主要都係用嚟『招呼』林鄭啫，一定會有盆栽或者花，但詳情係未諗嘅。」他又說，預計今年年宵人流會減少，但現時社會運動未有停止，難以估計農曆新年前的狀況，坦言「好多嘢到時先算」。

去年食環署曾強調不能出售宣揚「港獨」的用品，食物環境衞生署高級總監（行動一）王德發於受訪時表示，食環署將以一貫做法釐定產品能否出售。被問到產品上若寫有「光復香港」、「時代革命」能否出售時，他説，「現時未有指引表示不可以。」