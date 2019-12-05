【預算案】經民聯晤陳茂波　盧偉國指派錢非最實際做法

經民聯五名立法會議員今天（5日）與財政司司長陳茂波會面，該黨就下年度的《財政預算案》提出14個範疇、共178項建議。經民聯主席盧偉國在會面後被問到會否支持全民派錢，他認為財政預算應用在最需要的地方，派錢並非最實際。

盧偉國指，政府需盡快推出紓困措施，若企業倒閉，屆時才講紓困便無意義。（余俊亮攝）

林健鋒倡設商舖維修和工資補貼計劃

盧偉國、林健鋒、張華峰、吳永嘉和梁美芬今天與陳茂波會面。在稅務寬減方面，經民聯表示，面對經濟環境進一步下行，為減輕中產壓力，提高基本免稅額由132,000至150,000元，擴闊稅階由50,000元擴闊至55,000元，又建議調高子女免稅額及子女出生年度的額外免稅額由120,000元增至150,000元，並為多名子女的免稅額分級實行累進安排。經民聯又要求，維持100％利得稅、薪俸稅及個人入息課稅寬減，上限40,000元。

身兼行會成員的林健鋒提及分期交稅建議，他希望陳茂波在巿民收到稅單前，可決定和公布哪些企業能分期交稅。林健鋒又建議推出商舖維修和工資補貼計劃，協助受近月騷亂所影響的商戶渡過難關。

梁美芬則指，由於「經濟暴風」快將來臨，認為政府需盡快提出更多「防暴」措施，成立「防暴委員會」，邀請各界人士提出可行建議「防暴」。

林健鋒建議推出商舖維修和工資補貼計劃，協助受近月騷亂所影響的商戶渡過難關。（余俊亮攝）

吳永嘉指《人權法案》影響廠家

工業界（二）議員吳永嘉表示，中美貿易戰和美國國會近期通過《香港人權及民主法案》，對廠家造成經營困難，關稅、禁運措施對在中國國內開廠的香港廠家，造成很大影響力，他促政府向中央爭取協助港廠以簡單方式，協助廠房搬到一帶一路沿線國家中已建立的中國工業園區。吳永嘉又建議政府設立「海外拓展支援基金」，協助香港廠家搬廠。

盧偉國在會面後被問到會否支持全民派錢，他認為財政預算應用在最需要的地方，派錢並非最實際。盧偉國又指，政府需盡快推出紓困政策，若企業倒閉，屆時才講紓困便無意義。