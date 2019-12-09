立會區會聯署促獨立審議警隊加薪　陳淑莊：追究「警暴」不手軟

立法會財務委員會上周開始審議2019-20年度公務員薪酬調整，民主派立法會議員一直要求將警方加薪抽離公務員加薪議程，作獨立審議。 民主派與候任區議員發起聯署，要求政府將警隊加薪獨立審議，民主派會議召集人陳淑莊表示，目前已有24名立法會議員、390名現任和候任區議員及一名即將卸任的區議員參與聯署。她強調，立法會和區議會聯手就加薪事宜合作，反映民主派「追究『警暴』係完全唔會手軟」。

民主派與候任區議員發起聯署，要求政府將警隊加薪獨立審議。（吳倬安攝）

聯署信要求政府將警隊加薪抽起作獨立審議，稱「勿因『一粒老鼠屎煲壞一鍋粥」』，促全體立法會議員否決警隊加薪，「以行動告誡警隊，一粥一飯，當思來處不易。」

陳淑莊表示，目前已有24名立法會議員、390名現任和候任區議員及一名即將卸任的區議員參與聯署，並已把聯署信派給財經事務及庫務局局長劉怡翔、公務員事務局羅致光及財委會全體委員。



她又指，民主派一直希望將警隊加薪從公務員加薪議程中剔除，不希望備受爭議的警隊影響其他部門加薪。陳淑莊說，立法會和區議會聯手就加薪事宜合作，反映民主派「追究『警暴』係完全唔會手軟」，揚言未來各級議會會繼續追究「警暴」。

民主黨鄺俊宇表示，聯署已展示出非常有效的民意，呼籲政府抽出警隊加薪作獨立審議，不要把警隊加薪與其他部門加薪「攬炒」。議會陣線朱凱廸形容，今次區議會與立法會議員的合作屬破天荒，指兩級議會共同發起聯署，反映未來數年民主派將展示出新共識，為政府構成民意壓力，逼政府撥亂反正。