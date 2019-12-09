【政圈風聲】癱瘓內會成狙擊政府新強武器　二月預算案能避一劫？

被視為立法會重要「齒輪」的內務委員會至今已召開九次會議，惟仍未選出正、副主席，政務司司長張建宗周日（8日）在網誌撰文「訴苦」，指內會經20多小時會議仍未能選出正、副主席，令內會完全「停擺」，不能正常運作，形容情況前所未見和絕不理想，令人深感遺憾。 有民主派議員直指，主席選舉拉布戰令張建宗撰文「嗌痛」，反映泛民「拉布」策略有效，又指阻礙內會選出主席，是在議會層面上最有效逼迫政府回應巿民訴求的抗爭手法，揚言會繼續「拉布」。不過有熟悉《議事規則》的泛民議員指出，內會無法選出主席雖能阻政府提交新法案至立法會審議，但按議事規則，明年二月財政預算案則不受此影響。

政務司司長張建宗早前在網誌撰文，指內會經20多小時會議仍未能選出正、副主席，令內會完全「停擺」，不能正常運作，形容情況前所未見和絕不理想。（資料圖片/羅君豪攝）

泛民指張建宗「嗌痛」證明策略有效

張建宗在網誌以《立法會內會陷僵局 走出胡同刻不容緩》為題撰文，指將內務委員會只會待完成正、副主席選舉，方能召開會議處理其職務，代表內會現階段不能就2019年施政報告致謝動議的辯論安排作決定、不可就政府提交的法案及附屬法例決定是否成立委員會審議、不可聽取法案委員會的報告，以便為法案恢復二讀辯論作出準備，以及不會聽取其轄下、研究附屬法例或政策事宜的小組委員會的報告。

早前有泛民議員透露，民主派計劃把正、副主席選舉拖延至今年12月，做法旨在令須獨力全程主持會議的立法會主席梁君彥疲於奔命，同時作政治姿態，讓民主派支持者知道，議會與社會並非平行時空，不會一切如常。

最終泛民打響如意算盤，「拉布戰」成功延至十二月。有民主派議員指出，張建宗撰文形容情況不理想，反映泛民之拉布策略湊效，否則張建宗不會「嗌痛」，該議員指出既然策略有效，將繼續在內會拉布，強調政府不回應巿民訴求，泛民無理由在內會讓步，「你（政府）唔回應訴求，但係又要議會運作如常？咁樣係不可能。」

有熟悉《議事規則》的泛民議員指出，內會無法選出主席雖能阻政府提交新法案至立法會審議，但按議事規則，明年二月財政預算案則不受此影響。（資料圖片）

亦有民主派議員指，在內會拉布只需「文鬥」，抗爭成本較低，但可為政府造成極高的管治成本，令政府無法提交新法案至立法會審議，大大影響政府運作，形容「內會拉布戰」是在議會層面上最有效逼迫政府回應巿民訴求的抗爭手法。

區諾軒指建制派欲包攬內會正副主席 屬無法選出主席之源頭

民主派立法會議員區諾軒則指出，內會無法選出主席的源頭，除了因泛民因希望想逼使政府回應「五大訢求」，同時亦因議會內部鬥爭未有止息。區諾軒解釋，建制派在本會期一直希望包攬主、副主席職位，奪走泛民原有的一席行管會位置，直言：「建制咁霸道，我哋無理由放畀你，不如張建宗叫啲建制唔可以霸晒啲位先啦。」

國歌法、空置稅或受阻

張建宗日前指出，截至目前為止，政府已向立法會提交18項法案，包括11項於上年度已首讀並正審議的法案，當中至少5項已完成法案委員會審議，但因內務委員會未選出正副主席而未能提交上立法會大會恢復二讀辯論，餘下6項則不受拉布戰影響。

至於其他七項法案，則在首讀後停滯不前，未能決定是否成立法案委員會以便進行審議。當中備受關注、暑假休會前完成法案委員會審議程序的《國歌條例草案》理論上亦受影響，尚待內會決定恢復二讀辯論。不過，亦議員認為，國歌法在現時的政治氣氛下難推展，即使內會選出正、副主席，政府也不敢貿然放上議程。

另外，落實「空置稅」的《2019年差餉(修訂)條例草案》刊憲後，十月底於立法會完成大會首讀、二讀，仍待內會決定是否成立法案委員會處理。

外界關注，倘明年二、三月仍未能選內會主席，關乎《預算案》撥款的《撥款條例草案》會否無法提交大會審議？

根據《基本法》第73條，立法會行使的職權包括需根據政府的提案，審核、通過財政預算，意味《預算案》必須由立法會通過。有熟悉《議事規則》的泛民議員指出，根據《議事規則》71（11條）列明：「立法會主席可將按照本議事規則第67條(撥款法案的提交及二讀)提交的預算案，在全體委員會審議撥款法案前，交由財務委員會審核。」該議員解釋，若某法案在首讀和二讀後需交由內會決定是否成立法案委員會，內會無主席，當然影響其進度，但由於財政預算直接交由財委會審核，無需經法案委員會程序，加上《撥款條例草案》的首讀、二期等日期已一早安排，無需經內會決定，故預算案能避過「內會拉布戰」一劫。

至於施政報告致謝議案，由於至今未有內會主席提交上大會辯論，故「致謝」無期。從這個角度，主理預算案的財爺陳茂波，比特首林鄭月娥「幸運」。