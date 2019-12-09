【逃犯條例】林鄭考慮取消每月赴立會質詢環節　指因曾遭嚴重擾亂

政府日前去信立法會秘書處，指林鄭早前出席答問大會及施政報告受到嚴重擾亂，故局方重新考慮每月一次的行政長官質詢時間，會否仍是行政長官回應議員質詢的有效平台。 立法會同意政府的建議，而下次行政長官答問會將於明年1月16日上午10時半舉行，不過就強調須視乎當時情況而定。

政府日前去信立法會秘書處，指林鄭早前出府答問大會及施政報告受到嚴重擾亂，故局方重新考慮每月一次的行政長官質詢時間，會否仍是行政長官回應議員質詢的有效平台。（資料圖片/梁鵬威攝）

特首林鄭月娥上任後表明希望改善行政立法關係，承諾每月現身立法會接受立法會議員質詢，當時被視為一大新猷。不過政府突然去信立法會秘書處，指林鄭向立法會發表2019年施政報告及2019年10月的行政長官答問會受到嚴重擾亂，故需要重新考慮每月一次的行政長官質詢時間是否有效的質詢平台。

今年10月16日，林鄭宣讀施政報告時，民主派議員向她大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」等口號，其間有人以放映器將「五大訴求、缺一不可」的標語投射在立法會主席位置的後方，最終立法會主席梁君彥宣布休會，林鄭其後改以視像形式發表施政報告。翌日的《施政報告》答問會，民主派議員續在會議廳內抗議，最終會議兩度暫停，林鄭僅回應3條議員的問題。