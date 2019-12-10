【12.8遊行】林鄭：周日遊行大致和平　譴責2法院遭縱火行為

民陣周日發起國際人權日遊行，由維園遊行至中環。民陣稱有80萬人參與遊行，警方則指高峰期有18.3萬人參加。特首林鄭月娥今早（9日）在行政會議前會見記者，相信會回應周日大批市民遊行情況。

(盧翊銘攝)

【10:10】有記者問到，民主派主導下的區議會，政府會否公平對待，林鄭指出區議會的權責在《區議會條例》中已寫得很清楚，包括地區建設等，所以政府在資源上一定會公平處理，表示「不用擔心」。

至於周日的民陣遊行仍然多人，是否顯示現時社會並沒有所謂「沉默大多數」。林鄭重複指出，遊行大致和平，港府尊重遊行權利和自由，對於民間的訴求已解釋多次，衝突的根源是《逃犯條例》修訂，政府已全面撤回，有部分訴求不符法治的原則，未能同意。

【9:59】林鄭月娥回應近日自己和政黨見面，指今次建制議員在區議會的敗選無可否認和政府有關係，指很多投票不支持建制派的選民沒有看候選人地區工作表現，而是以投票表達對政府施政的不滿，坦言自己對建制派表達歉意是理所當然，無論在私下或公開場合都不會迴避。

重新審視立法會「短問短答」

被問政府現正重新審視特首出席立法會「短問短答」安排。林鄭指她上任之初，已表示重視行政立法關係，很樂意出席並與議員互動，每季度都會出席答問會的慣例她一定會尊重。不過她認為在每月的短問短答方面，今年10月立法會召開後，先後兩次出席答問會，前者無法進行，要改用視像形式發表《施政報告》，後者在紛擾下只能回答幾條問題。她認為這情況對對社會沒有裨益，保安也承受巨大壓力，所以重新審視此安排，但她沒有說完全不做，希望在明年的答問會能順利進行，屆時可再次審視。

尊重市民遊行權利

對於周日大批市民上街，但政府在回應方面完全沒有讓步，林鄭指遊行基本有序，政府尊重市民遊行的權利，不論人數多少都會用心聆聽。但她再重申，回應不能夠違反法治原則，強調政府已已撤回修例。至於其他訴求，已多次解釋，有些違反法治原則，或是不符憲制安排。她指，政府會檢討社會問題的成因，紓解社會怨氣。

認建制派區選大敗與政府有關

就有報道指政府昨日與工聯會成員會面，對早前的區議會選舉表示歉意，並承諾委任落選區議員任公職，林鄭指慣常而言不會公開談及見面內容。不過她認為，今次建制派敗選，和政府有直接關係，指很多市民在投票時沒有看候選人地區工作表現，而是純粹表示對政府不滿，所以對於建制派表示歉意，她認為理所當然。至於和政黨的合作，林鄭認為這不會因為他們沒有一個身份而斷絕，地區問題、居民反映的意見，她和她的同事一樣會聆聽和跟進。

民陣指周日有80萬人參與遊行，警方則稱高峰時有18.3萬人參加。（資料圖片/鄭子峰攝）

【9:55】特首林鄭月娥表示，雖然香港社會過去半年受到社會事件影響，但仍竭力保持香港社會大都會的地位，並鼓勵繼續舉辦國際盛事，讓海外人士親身來到香港，看到香港目前的情況。

林鄭並回應周日遊行，重申一如既往，致力維護香港市民享有的人權及自由，稱是受到《基本法》保障，並表示警方批出不反對通知書，是釋出善意。

她又提到兩天前，分局發表兩份新聞公報，希望講清楚香港在人權方面的保障，又指不想有一些政治人物不斷到海外來提供一些不實的指控或動作，形容為「唱衰香港」，他們並要求外國政府或國會採取行動來針對香港，林鄭稱，希望不同政治立場人士珍惜法治。。

林鄭表示，回歸以來，香港在法治及司法獨立方面都取維持良好水平，成就得來不易，籲市民珍惜法治。她指剛過去的周日遊行大致和平有序，重申政府尊重港人言論自由，又形容警方非常克制，發出集會遊行的不反對通知書，讓參與人士可以表達言論。

林鄭指，不幸在遊行過程中見到堵路、縱火、破壞商店的行為，更有人在終審法院及高級法院外縱火，指這種踐踏香港法治的行為需要被譴責，又指暴力行為把香港推向令人擔心的境地，強調港府絕不容忍。

林鄭指，反修例運動至今，被捕人數約6000 人，當中有接近40%是學生，包括逾三百間中學的中學生。她提到昨日警方又拘一名教師，認為暴力進入院園令學校家長家生安全受影響，已要求教育局對被捕的教師嚴肅跟進。