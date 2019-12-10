【逃犯條例】林鄭月娥要求教育局對違規或被捕教師嚴肅跟進

民陣週日（8日）發起「國際人權日」集會大遊行，遊行大致和平，惟晚上終審法院及高等法院分別遭縱火。行政長官林鄭月娥指，這種踐踏香港法治精神的行為需要被譴責。另外她提到反修例運動中被捕者有四成是學生，亦有教師參與其中，已要求教育局對違規或被捕的教師嚴肅跟進。

林鄭月娥要求教育局對違規或被捕教師嚴肅跟進。(盧翊銘攝)

林鄭月娥形容，剛過去的周日遊行大致和平有序，重申政府尊重港人言論自由，又形容警方非常克制，發出集會遊行的不反對通知書，讓參與人士可以表達言論。

她稱，不幸在遊行過程中見到堵路縱火、破壞商店的行為，更令人髮指的是激進有人在終審法院及高級法院外縱火，指這種踐踏香港法治精神的行為需要被譴責。

警方公布的最新資料顯示，由6月9日截至上星期五，反修例運動中共拘捕了5979人，年齡介乎11至84歲，其中有953人被檢控。被捕者當中有四成、即2393人是學生，當中1378人是大專或以上。另外，有人網上發起昨(9日)「三罷」堵路行動， 警方在上水拘捕12人，發現有人涉嫌管有鐵釘、電鑽、白電油等，被捕者包括6名學生及1名教師。

林鄭指，被捕者中有來自逾三百間中學的中學生，情況令人擔憂，加上昨日警方拘一名教師及一名學生涉嫌堵路等違法行為，也在間中學附近發現炸彈，認為暴力進入院園令學校、家長、學生的安全受影響，已要求教育局對違規或被捕的教師嚴肅跟進。

她呼籲各校按政府上月教育局所發出的信件，阻止學生參與違法行為，遠離暴力地方，保障人身安全。