民研：特首民望處19.7分低位　鍾庭耀：或已見底　兩司長評分新低

香港民意研究所今日（10日）發佈最新一輛特首與問責官員民望數字，行政長官林鄭月娥的評分維持19.7分的低位，與上次調查相同，支持率則為9.9%，反對率為82.4%，民望負淨值擴闊0.8個百分點，跌至負72.5個百分點。 政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的支持度評分創上任以來新低，分別只有25.6分及24.8分；律政司司長鄭若驊評分繼續「包尾」，只有14.5分。

香港民研計劃總監鐘庭耀指，特首的支持度評分自今年十月底起並沒有太大變化，維持19.5-19.7分水平，估計評分或已「見底」。(盧翊銘攝)

香港民研民望報告：特首林鄭月娥評分 日期 評分 12月10日 19.7 11月29日 19.7 11月12日 19.5 10月29日 20.2

香港民研計劃總監鍾庭耀指，林鄭月娥的民望分自今年十月底起並沒有太大變化，即使經過中大、理大事件及區議會選舉，評分亦維持19.5至19.7分水平，他揣測評分可能已經「見底」，支持與反對的人都不會改變立場，所以近三次報告結果都十分相近，今次報告有53%受訪者予特首零分，與上次相比略跌2個百分點。

張建宗、陳茂波民望齊創新低

調查於上月28日至今月3日作電話訪問，訪問了1014位18歲或以上的香港市民，結果顯示，三位司長的支持度評分維持低位，張建宗的評分為25.6分，與上次相比下跌2.5分；陳茂波的評分為24.8分，與上次結果相比同樣下跌2.5分，兩者皆創上任以來新低；兩人支持率淨值均為負40個百分點。

至於律政司司長鄭若驊的評分繼續「包尾」，只有14.5分，為三位司長中最低，相對上次輕微上升0.4分；多達76%受訪者反對其出任司長，支持率維持個位數得9%，支持率淨值為負66個百分點。

政治凌駕教育專業 葉建源促政府不要推卸責任

至於在「我們香港人」滾動調查報告中，有56.1%的受訪者認為在過去六個月的反修例風波中，港府在制定及推行政策上，政治凌駕於教育專業。教育界立法會議員葉建源指，林鄭月娥今日（10日）在行會前，要求教育局嚴肅跟進被捕教師是出於政治教慮，希望將政治風波的責任推向第三方，他認為政府應正面回應市民政治訴求，非推卸責任。