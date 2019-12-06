【香港民研】紀律部隊評分下跌　警隊創新低　四成市民給零分

香港民意研究所今日（6日）公布紀律部隊及駐港解放軍民望數字，市民對紀律部隊的滿意度，排名首位的是消防處，其次是醫療輔助隊、政府飛行服務隊、海關和入境處等，其中警務處的評分，在9個紀律部隊中排名最低，當中有4成市民給予零分，連同駐港解放軍的滿意淨值，相關題目的評分都是自1997年開展以來最低。

民調顯示，11月底市民對警務處的評分最低，只有35.3分，當中有40%市民給予零分，，滿意淨值為負38個百分點。（李偉欣攝）

反修訂《逃犯條例》風波持續，警民衝突不時發生，其中警察疑執法不公的問題甚為社會關注。



僅35.3分 滿意淨值為負38個百分點

香港民研在11月底訪問1,062名市民，結果發現市民對紀律部隊的滿意度排名第一至二位是消防處和醫療輔助隊，評分分別為80.5分及80.2分。位列第三至第八位的是政府飛行服務隊、海關、入境事務處、民安隊、懲教署和廉政公署。警務處的評分最低，只有35.3分，當中有40%市民給予零分，滿意率為27%，不滿率為65%，滿意淨值為負38個百分點。

較6月調查重挫25.7個百分點

與6月時的調查結果比較，除了醫療輔助隊外，其餘8個紀律部隊的滿意評分都有所下跌，當中警務處的跌幅尤其顯著，下跌了25.7個百分點，其次是廉政公署和政府飛行服務隊，分別下跌了9.8個百分點和8.5個百分點。

香港民意研究所「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智（右）表示，市民對警隊的滿意度出現崩盤式下跌，連帶與警方工作有關的飛行服務隊和廉政公署亦受拖累。（李偉欣攝）

香港民意研究所「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，市民對警隊的滿意度出現崩盤式下跌，連帶與警方工作有關的飛行服務隊和廉政公署亦受拖累，市民不滿有直升機在示威現場上空盤旋，而對廉政公署在警隊疑濫權一事上，亦期望廉署有角色，長遠增加整個社會運動的成本。

解放軍滿意度44.2份 滿意率淨值3%

此外，市民對解放軍的滿意度亦顯著下跌，只有44.2分，滿意率淨值只得3%。 梁啟智認為，結果反映市民或不接受解放軍義務協助清理路障等行動，市民對解放軍缺乏信任不能共存，或令解放軍變成社會的計時炸彈。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指出，警隊正面對情緒失控及制度失衡的問題，「紀律的失控，專業的失衡，而且沒有一個制度去矯正專業失衡。在過去數個月見到無數投訴得唔到滿足，制度上有法律失衡，如果示威者當中的暴徒可以很快被法律制裁，但警隊有『暴警』卻無法律制裁」。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀（右）指出，警隊正面對情緒失控及制度失衡的問題。（李偉欣攝）

對於警方指警隊仍受到市民支持，理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，希望近新任警務處處長鄧炳強拿出勇氣，面對市民評分。

74%市民支持取消區議會授權票

香港民研同時公布「我們香港人」滾動調查結果，有74%的受訪者支持區議會會議取消授權票，即是缺席區議會會議的區議員會因沒有親身參與討論，而不能在當次會議中投票，支持淨值為59.8%。