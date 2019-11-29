【逃犯條例】香港民研：林鄭民望19.7分　再次低於20分大關

香港民意研究所今日（12日）公布最新的特區政府民望報告，民研在本月15至21日以電話隨機訪問1,008人，特首林鄭月娥評分的民望評分仍低於20分，只有19.7分，較月初微升0.2分，民望淨值為負72個百分點，數字與兩星期前分別不大。 至於反對林鄭出任特首的比率為82個百分點，支持率則為11個百分點，結果與過去兩次調查相同。

香港民研今日（29日）發布民調，特首林鄭月娥評分的民望評分仍低於20分，只有19.7分，較月初微升0.2分。（吳倬安攝）

政府滿意淨值負66個百分點

民調結果顯示，特區政府的最新滿意率淨值為負66個百分點，信任政府的比率為23個百分點，與上月調查結果相同，信任淨值則為負41個百分點。

結果又顯示，市民對現時經濟，民生及政治狀況的滿意淨值分別為負37，負52及負79個百分點。

民研又發現《施政報告》發表的次輪跟進調查，民研以電話隨機訪問519人，結果顯示，市民對施政報告的評價與報告發表一兩天後的首輪跟進調查結果相若，滿意率淨值為負66個百分點，滿意度評分則為23.2分，兩者分別再創1997年和1999年有紀錄以來新低。

另外，市民對特首施政方針的評價亦與首輪跟進調查時相若，滿意率淨值為負70個百分點，亦再創1998年有紀錄以來新低。