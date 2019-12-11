【區選2019】林鄭擬向建制派落選區議員派公職　盤點三大「筍工」

建制派在區議會選舉重創，大量區議員連任失敗。行政長官林鄭月娥9日與工聯會敗選者會面，除了當面道歉，有指她有意向落選者提供公職，以延續地區影響力。 《香港01》翻查公開資料，不少公職酬金不俗，更有職位每月僅需要開一至兩次會，月入便達2萬元，另有公職每年可獲取逾六萬元酬金，平均每月進帳約5000元，若有人同時獲委任，加起來的月入已幾乎相等於一份全港月入中位數的全職受薪工作。

林鄭月娥指，不會因為一些地區人士沒了身份，而與對方成為陌路人。（盧翊銘攝）

《香港01》翻查各政府部門非官守成員的酬金資料，至少有112個委員會的委任公職可獲發酬金，且當中有不少「筍工」。

開會8次每月穩袋2萬 選管會委員名額僅兩個

例如選舉管理委員會委員，每年開會8次，每月酬金2萬元，大約等於25至34歲香港人的入息中位數。不過名額只有兩位，如果林鄭真的要「拿出來派」，勢必爭崩頭。

如果未獲垂青當選管員委員，成為通訊事務管理局委員也不錯，同樣每月2萬元酬金，開會多一點，也不過是全年15次，而且共有10個名額，「中獎」機會大一些。

還是未輪到的話，可看看競爭事務委員會，每月酬金2萬元，每年要開大約8次競委會會議及13次委員會會議，不計主席仍有14名非官守名額。

以上三項公職，每月酬金有2萬元，且開會次數不多，可列入公職界的三大「筍工」。其中選舉管理委員會委員，平均一次會議可獲2500元酬金，可謂「最筍」公職。

選管會委員可說是「最筍」工作，每年開會8次，每次酬金2萬元。（資料圖片）

保監局薪酬高挑戰大 市建局董事「含金量」高

此外，保監局有8名非執董，有需要時才會召開會議，每月酬金2.1萬元。由於保監會工作涉及大量專業條文，又要審議業界人士操守問題，開會時間不定，並非人人勝任。

如果要計每次開會「含金量」的話，相信是市區重建局董事會最佳，每年開會6次，成員全年酬金6.5萬元，即每次會議「價值」1.08萬元。不過除開每個月不足5,500元，只能當「兼職」優差。

有些委員會可能不是經常開會，但只要一開會酬金很不錯。保安局旗下多個委員會待遇均不俗，例如婚姻監禮人委任事宜上訴委員會，共有8名委員，每次開會半日有2,420元，全日則有4,870元。另外財庫局旗下多個委員會亦有相近酬勞，包括市場失當行為審裁處，全日開會酬金4,500元，半日亦有2,250元。

如委任3份「筍工」 月入可媲美區議員

由於個人可獲委任多份公職，如果有人這般幸運，獲委任為選管會委員等固定每月酬金2萬元的職位，加上上市建局董事會職位除開每月約5,500元，以及在保安局或財庫局旗下委員會擔任公職而每月開一次全日會議，即每月約有30,370元，與現時區議員月薪32,150元相距不遠。

考評局旗下3個委員會，每次會議只有97元交通津貼。（資料圖片）

運輸署牌照審核「安慰獎」 較多人受惠

有一項公職雖然每年開會12次，但相對並不困難，就是運輸署的自訂車輛登記號碼審核委員會，成員多達100人，每次出席有490元，算是較多人受惠的「安慰獎」。

公開資料顯示，不少公職的酬金都是「逐次」計算，且劃一每次出席有990元酬金，不過大多數都是有需要時才召開會議，「收入」相對較低且不穩定。

教育考試相關 開會僅「賺個飯盒」

當然，若以酬金論，有些公職其實不算「筍」，與教育相關的更加是「硬骨頭」。例如考評局旗下委員會每次會議有97元交通津貼，教育局旗下多個小組更只有87元，叫做「賺番個飯盒」。

區議員的工作涉及大量社區和大廈問題，民政署旗下大廈管理糾紛顧問小組可能較適合。不過該小組有需要時才開會，成員每次出席的酬勞為300元酬勞，勉強可彌補乘搭的士的「車馬費」。

平等機會委員會成員職務，可能是待遇「最差」的工作。平機會委員每年要開會23次即大約每月兩次，並沒有酬金。不過平機會是促進香港性別、年齡、種族平等及促進社會和諧共融的機構，相信願意接受任命者，都不太介意酬勞水平。