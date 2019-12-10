【區議會選舉】林鄭擬派公職當安慰獎　民建聯區議員：侮辱建制派

建制派在區議會選舉大敗，大批區議員成為反修例風波下的「受害者」，政途隨時行人止步。特首林鄭月娥昨與工聯會落選者會面，當面道歉之餘，有指更會向落選者派發公職當「安慰獎」，讓他們維持社會影響力。 不過，林鄭月娥的「好意」未必人人接受。連任失敗的民建聯區議員林琳質疑，政府應根據能力委任不同人士出任公職，而非輸了選舉就「送啲嘢畀你」，「如果當做安慰獎，係侮辱我哋建制派！」同樣墮馬的工聯會議員陸頌雄亦指，委員會公職無法取代議員身份。

民建聯荃灣區議員林琳認為，政府能按能力委任公職。（資料圖片）

林鄭是否道歉「無意思」

林琳在今屆區選爭取連任荃灣區議員，以約1700票之差不敵民主黨新人易承聰，8年議會生涯即將告終。林琳表示，昨日收到政府邀請出席下周六舉行的區議員見面會，暫時傾向赴會，希望向林鄭反映地區民生議題，「例如荃灣海傍upgrade設施，無咗議員身份好難再跟進。」

林琳說，林鄭屆時會否向建制派道歉「無意思」，最重要是政府「有實際嘢做到」，舉例指林鄭自9月與市民公開對話後，一直沒有下文，「當初仲以為18區都做。」

對於林鄭擬向落選建制派發公職當「安慰獎」，如扶貧委員會，本身是青年發展委員會委員的林琳表示，公職委任應按個人資歷、經驗作標準，「如果當做安慰獎，係侮辱我哋建制派！」她相信「安慰獎」並非林鄭的講法，但令人感覺不舒服，又指政府應改革公職委任制度，踢走一些出勤率低的委員。

林琳認為，向敗選者委任公職或可讓他們在政治圈內維持影響力，但對於居民來說完全無影響，因議員身份是最有效協助居民處理地區工作。

陸頌雄認為，政府委員會公職不能取代區議員身份。（資料圖片）

陸頌雄：議席無可替代 不認為是公職「安慰獎」

工聯會立法會議員、今屆區選於元朗天恆區落敗的陸頌雄回應《香港01》時表示，現時黨友對政府做法有不同意見，他個人認為議席是「無得替代」，和一些政府諮詢委員會「兩件事無關係」，內容性質根本不同，所以他不會用「安慰獎」形容這些公職。當然，他不排除部分黨友或會認為，只要是服務市民的機會，不同的崗位都願意去嘗試。

陸頌雄提到，從今日林鄭月娥的回應中，感受到她的致歉是有誠意的，但具體能做到什麼，自己暫時看不到。至於政府往後能如何幫助建制派？陸頌雄說黨友也要商量看看才有共識：「有時可能你（政府）想幫，但幫嘅方法唔一定係我哋想要嗰隻嘛。」