林鄭認建制區選大敗與政府有關：不會變陌路人　無否認派公職傳聞

區議會選舉建制派大敗。有報道指出，特首林鄭月娥昨日（9日）與十多名工聯會落選區議員會面，向他們當面致歉，並承諾給予公職，大派「安慰獎」，如加入撲滅罪行委員會、扶貧委員會等政府諮詢架構。 林鄭今日（10日）出席行政會議前回應記者提問，指建制派的敗選和政府有直接關係，所以對於建制派表示歉意，她認為理所當然。她又指，政府和政黨的合作會繼續，不會因為他們落選而變成陌路人。

林鄭月娥指，不會因為一些地區人士沒了身份，而與對方成為陌路人。（盧翊銘攝）

「表達歉意我覺得是理所當然」

林鄭指出，慣常而言不會公開談及見面內容，但認為今次建制派在區選之中敗選「無可否認同政府有直接關係。很多出來投票，不支持建制派候選人的立場，其實他們沒有特別去看候選人在地區工作的表現，或者政綱如何解決地區關心的議題，而是純粹表達對政府施政的不滿。」所以她認為：「我對於建制派區議會候選人表達歉意，我覺得是理所當然。」又指不論是公開還是私下，作為行政長官，這個立場是不用迴避的。

至於往後和政黨的合作，林鄭表示一如既往地，一些長期參與地區工作的政黨，不會因為他們沒了一個身份而與政府成為陌路人。對於這些人士關心的政策、地區的事務、其所代表的市民意見，她和她的同事會繼續聆聽，並在適當時候跟進，強調這是回應市民意見，不是特別遷就個別政黨。

另外由於民主派來屆將控制17區區議會，有記者問到政府能否承諾，在回應地區意見和調動資源方面，公平對待新一屆區議會。林鄭回應，區議會的職能在《區議會條例》中已清楚列明，包括進行地區小型公共工程和舉辦社區活動，這並不會改變。但她同時促請新一屆的區議會，尊重既定的區議會常規。