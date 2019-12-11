【政圈風聲】DQ陳淑莊邵家臻議案最快周三審議　泛民兩招力保

公民黨立法會議員陳淑莊和社福界議員邵家臻去年因「佔中九子案」，被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」罪成，其中邵家臻被判囚8個月，今年10月已刑滿出獄，陳淑莊則被判囚8個月、緩刑兩年，無需入獄。民建聯黃定光和工聯會黃國健早前根據《議事規則》第49B(1)條，分別動議解除陳淑莊和邵家臻立法會議員職務。 根據立法會議程，兩項議案最快在本周三（11日）大會開始審議，料最有可能在周四展開辯論。《議事規則》列明，議案倘獲在席議員三分之二通過，此議員的職務將被解除。據了解，民主派將確保建制派無法「偷雞」，將於周三開始「高度戒備」，內部亦有共識暫不會離港。有民主派議員表示，由於法庭將本月17日決定是否向「非妥為當選」的區諾軒和新同盟范國威批出上訴許可，故希望兩項動議能「速戰速決」。

據了解，民主派將確保建制派無法「偷雞」，將於周三開始「高度戒備」，又指內部有共識暫不會離港。（資料圖片/羅君豪攝）

立會「坐定定」、短期不離港

根據《基本法》第79條，若有立法會議員被判犯有刑事罪行，並被判處監禁一個月以上，經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，便會喪失議員資格。目前有69名議員，其中43人為建制派，24名為民主派，以及醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰。假設全體議員出席，由於立法會主席梁君彥不投票，因此需要46票才能通過，故此若全體民主派「坐定定」，陳淑莊及邵家臻料可保住議席。

不過為防「甩轆」，有民主派議員透露，所有議員屆時將「高度戒備」，把安全系數定至最高，議員們也自動自覺不會在短期離港，又透露已向鄭松泰和陳沛然作溝通，盼屆時隊型一致。

有建議派議員表示，若建制派直選議員缺席無投票，支持者會對議員感不滿，因此盡量不會缺席這兩項議案的投票。（資料圖片/梁鵬威攝）

區諾軒范國威議席上訴快有定奪

另有民主派議員表示，由於法庭將本月17日決定是否向「非妥為當選」的區諾軒和范國威批出上訴許可，故希望兩項動議能「速戰速決」，最好能在本周四前完成處理；若二人被DQ，全體67名議員出席，仍需要45票才能通過，但若4名泛民「甩轆」缺席，議案有42票便能通過。因此，若民主派團結一致，議案通過的機會很低。

有建制派議員直言，提出議案時也知道通過機會微乎其微，又指現在支持者很聰明，很希望能DQ泛民議員，倘建制派直選議員缺席投票，支持者會感不滿，因此盡量不會缺席這兩項議案的投票。