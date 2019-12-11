何君堯7.21握手風波、食洋腸論　立會通過調查　建制夠票惟拒護航

今年7月21日，元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊事件，立法會議員何君堯被拍到在事前與白衣人握手，並向涉嫌發動是次襲擊的人士豎起拇指。 公民黨立法會議員郭家麒今天（11日）在立法會動議譴責何君堯，指何涉公開支持及鼓勵可根據《侵害人身罪條例》（第212章）控以襲擊致造成身體傷害及普通襲擊等罪的行為，涉教唆犯罪且置香港市民於險境，屬行為不檢，遂根據《議事規則》第49B(1A)條向何君堯提出譴責動議。 由於沒有議員提出「不得就譴責議案採取行動」，譴責動議交由專責委員會作出調查。值得注意的是，目前民主派已失去分組點票否決權，若建制派議員就譴責動議提出「不得就譴責議案採取行動」，建制派有足夠票數煞停譴責動議，惟建制派未有這樣做。

郭家麒今日動議譴責何君堯，並沒有任何議員提出「不得就譴責議案採取行動」。（張浩維攝）

郭家麒炮轟何君堯：你令香港人蒙羞

郭家麒發言時指香港人永不忘記「7.21」事件，又稱事發後很多人不敢再乘搭西鐵。郭又炮轟何君堯，指何君堯被拍到與白衣人合照和握手，還高舉拇指向白衣人說「辛苦晒」，郭怒斥：「呢個係咩世界，呢啲人點解可以仲坐喺立法會，點解仲可以話人知法犯法，唔該佢照下塊鏡，政法大學榮譽博士？你（何）令香港人蒙羞！」

議會陣線毛孟靜亦根據《議事規則》第49B(1A)條向何君堯提出譴責動議。毛孟靜在動議中指出，何君堯在今年10月15日的立法會內務委員會會議上回應毛的發言時稱：「……食慣洋腸嗰啲人……」，當時主持會議的公民黨郭榮鏗裁定有關言詞與性器官有關，並要求何收回有關言論，但何君堯拒絕。毛孟靜認為何君堯性騷擾及種族騷擾立法會女性議員，屬行為不檢，遂動議譴責何君堯。

兩項針對何君堯的譴責動議，由於沒有議員提出「不得就譴責議案採取行動」，譴責動議交由專責委員會作出調查，意味立法會將會就兩項爭議事件對何君堯作出調查。

泛民前年譴責何君堯 建制派曾助煞停動議

2017年9月，何君堯在「反港獨」集會上爆出「殺無赦」言論，毛孟靜當時就事件動議譴責何君堯。去年1月，譴責動議在立法會大會上審議，當時民建聯陳克勤就議案提出 「不得就譴責議案採取行動」，指事件已「過晒氣」，又批評動議無聊、無意義、以偏蓋全和上綱上線，由於民主派失去分組點投票否決權，陳克勤的動議獲得通過，令譴責動議被煞停，無法再跟進。



經過兩次補選後，民主派至今仍未能重奪分組點票否決權，若建制派提出「不得就譴責議案採取行動」，應夠票煞停譴責動議，惟今次建制派未有為何君堯護航。有建制派人士指，有多名陣營內的直選議員不想公開挺何君堯，故即使提「不得就譴責議案採取行動」動議，亦很可能不夠票通過，「反正都係阻唔到，無謂多此一舉，畀機會泛民在議事堂上發炮。」

+ 4 + 3 + 2

容海恩譴責鄭松泰 指七一立會內行為不檢

另外，新民黨容海恩向熱血公民鄭松泰提出譴責動議，指控鄭在「七一」當晚「協助未經許可人士非法進入及破壞立法會綜合大樓」，又透過《熱血時報》的面書專頁多次視像直播，介紹綜合大樓內部布局及設施，並告知公眾及示威者警察是否在場，以協助示威者避開警察耳目及對綜合大樓進行破壞，形容鄭松泰行為不檢，遂根據《議事規則》第 49B(1A)條，動議譴責鄭松泰。

人民力量陳志全動議「不得就譴責議案採取行動」，他發言反駁容海恩對鄭松泰的指控，他批評容海恩指控薄弱，他指鄭松泰作出立法會議員，身處立法會大樓範圍屬非常正常。陳志全續指，當晚他在中環吃飯期間，知悉示威者進入立法會，他與區諾軒亦有返回立法會，其中區諾軒更在場呼籲示威者不要破壞文物，而他在示威者離開後，因研判留在立法會內較安全，遂留在立法會過夜。

陳志全質疑，若要立法會議員留在立法會和進行直播就要被譴責，「咁我相信立法會都好唔得閒」，又指建制派在立法會休會期間常常在個人臉書直播，直指「休會嘅時候建制派直播，唔知係咪想搵白衣人嚟打我哋」。立法會主席梁君彥在陳志全發言後表示，為確保辯論的完整性，於約六時半宣布休會，議案明天早上再議。