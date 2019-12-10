自比盧溝橋防衛官　何君堯央視專訪：遇刺傷口是「愛的記號」

最近不少香港政府高官及建制派人物接受《中央電視台》專訪，名譽博士頭銜「失而復得」、剛於區議會選舉落敗立法會議員何君堯，在《央視》自比第二次世界大戰日本侵華序幕「盧滿橋事變」的防衛官。

何君堯表示，如果是公平公正選舉的前提下，輸了要欣然接受，但他認為過去半年美國、英國是背後的大台，操縱香港的政治舞台。（央視片段截圖）

被褫奪榮譽博士頭銜 事前無溝通

何君堯在專訪中表示，中國政法大學授予名譽博士學位，是國家的一個認同、認可和肯定，自己很自豪。

至於英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）褫奪其名譽博士學位，何君堯覺得莫名其妙，指兩年前大學亦收到關注他的投訴，還專門打電話與他溝通，最終投訴沒有下文，而今次大學無與他作任何溝通，就剝奪了他的名譽博士學位。

至於在拉票期間遇襲，他表示沒想到會被攻擊，自己往後退了一下，卸了一部份力氣，又指事發時已經有兩個同事照顧他人身安全，而全程有錄影以拍攝任何可疑人士。何君堯指傷口已經痊癒，因為傷疤是L型，形容是「愛的記號」。

中國政法大學日前向何君堯頒授名譽博士學位。（何君堯facebook）

稱美國、英國是過去半年的「大台」

何君堯又稱香港過去半年「有後面的大台」，稱美國、英國操縱香港的政治舞台，「動員那麼多人，那麼多的金錢來操縱整個社會生態」，又指香港已成為「顏色革命」的一部份。

在這種政治情況之下，他自比作1937年盧溝橋事變時的防衛官：「其實這個兵很孤單，站在最前端，但是他不是逃兵。他要做的是，你不可以進來，你甚麼理由也不可以。」

翻查資料，盧溝橋事變時防守盧溝橋的是第二十九軍三十七師第一一零旅第二一九團第三營，營長為金振中，此戰被炸至重傷。至於他的上司、下令與橋共存亡的團長吉星文，後來在多場戰役表現出色。他在國共內戰的「八二三砲戰」時防守金門，被解放軍砲彈炸傷，傷口受感染而死。