【立法會】何君堯：真金不怕洪爐火毋懼調查　建制稱不護航是策略

公民黨立法會議員郭家麒和議會陣線毛孟靜昨天（11日）分別就「7.21」事件和「食慣洋腸論」，根據《議事規則》第49B(1A)條向何君堯提出譴責動議，建制派在夠票的情況，未有提出「不得就譴責議案採取行動」，令立法會需成立專責委員會調查相關事件，引起坊間竊竊私語，質疑建制派拒撐何君堯。 何君堯今天（12日）在立法會發言時為自己「申冤」，直指：「你又知佢哋（建制派）唔撐我？撐唔係表面撐！」又說：「你要查（我）唔緊要，我真金不怕洪爐火，我唔會喺度囉嗦。」

何君堯。（資料圖片）

何君堯：身無屎，怕乜查

新民黨容海恩昨天向熱血公民鄭松泰提出譴責動議，指控鄭在「七一」當晚「協助未經許可人士非法進入及破壞立法會綜合大樓」，又透過《熱血時報》的面書專頁多次視像直播，介紹綜合大樓內部布局及設施，並告知公眾及示威者警察是否在場，以協助示威者避開警察耳目及對綜合大樓進行破壞，形容鄭松泰行為不檢，遂根據《議事規則》第 49B(1A)條，動議譴責鄭松泰。人民力量陳志全動議「不得就譴責議案採取行動」，立法會今天繼續辯論。

何君堯發言時主動提起昨天建制派無協助他煞停兩項譴責動議一事，他指不反對調查不代表他承認郭家麒和毛孟靜的指控，形容「只係代表我做嘢貫徹始終」，強烈自己不怕調查，「你要查（我）唔緊要，我真金不怕洪爐火，我唔會喺度囉嗦」，並揚言：「身無屎，怕乜查！」

麥美娟指建制派很團結，昨日不反對調查何君堯是策略。（資料圖片）

何君堯昨天發言時批評建制派「一盤散沙」，他今天亦再為事件解畫，指譴責陳淑莊和邵家臻的議案非常重要，即使建制派全數投票亦不夠三分二人數通過，但作為建制派應「個個預備坐定定喺度投票」，「正襟危坐」處理兩項動議。

翻查立法會資料，何君堯曾於本月6日去信立法會主席梁君彥，要求毛孟靜撤回譴責動議，不過被梁君彥拒絕。

麥美娟：不反對調查是策略

工聯會麥美娟亦發言為何君堯護航，指坊間不了解立法會情況，誤以為建制派不撐何君堯，不過她斥有心人抹黑和分化，又說：「你點知我哋（建制派）唔撐，我哋不知幾團結，呢啲係策略。」

民建聯漁農界議員何俊賢亦解釋為何不為何君堯「護航」，何俊賢笑指：「大家都知佢（何君堯）把口幾衰，反對派議員，把口𠺘過油咁樣」，又指不為何君堯提出「不得就譴責議案採取行動」，是不希望浪費議會時間。