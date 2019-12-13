內會停擺「扣起」哪些事項？　譴責議案、警隊追加撥款，還有…

立法會內務委員會自今年10月召開會議以來，歷經9次會議都未能選出正副主席，政務司司長張建宗較早前亦在網誌中「叫救命」，指有多條法案因此未能繼續審議，呼籲議員盡快處理。立法會秘書處今日（12日）發出文件，詳述在目前狀況下，被「扣起」的事項。 按照文件，受影響的事項除了2019年施政報告的致謝動議外，亦包括一些近期的爭議事件，如涉及立法會議員譴責動議的調查委員會，以及就近期示威發起調查的動議；立法會行政管理委員會成員的選舉也受影響。 另外，政府上個財政年度亦有一筆約367.5億的追加撥款未能處理，當中有約3.74億，是涉及警務處薪酬的追加撥款。

張建宗較早前發表網誌，表示對內會至今未能選出正副主席感到遺憾。（資料圖片）

上年度追加撥款受阻 3.74億來自警務處​

文件指出，由於正副主席選舉是內委會在2019-2020年度會期的首個程序，因此有多項由內委會決定的事宜都受影響。當中有9項是尚待內務委員會考慮的法案、4項是法案委員會在完成審議工作後提交的報告、12項是審議期尚未屆滿及尚待內務委員會研究的附屬法例、4項是不受立法會修訂的附屬法例。

其中，《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》於10月30日進行首讀後，需待內務委員會考慮。根據《公共財政條例》，如果政府結算上年度財政狀況時的實際開支，超逾撥款予該總目的款額，須向立法會尋求追加撥款。

翻查資料，該項撥款涉及367.5億元。當中有約69億是民政事務局應付承擔項目「注資藝術及體育發展基金(體育部分)」和「注資精英運動員發展基金」的額外現金流，佔比最大。另有多個政府部門基於2018-2019年度公務員薪酬調整引致的額外開支，須尋求追加撥款，其中有3.74億來自警務處。

本年度內委會正副主席至今仍未選出。（資料圖片）

議員譴責議案、調查專責委員會程序受影響

內委會的程序，亦會影響近日的譴責動議。由於針對議員的譴責動議如有成立調查委員會，須經內委會選出成員，目前有4項譴責議案，分別是郭家麒動議譴責何君堯、毛孟靜動議譴責何君堯、容海恩動議譴責鄭松泰，以及何君堯動議譴責林卓廷，是將會或有可能成立調查委員會。當內委會無法選出正副主席，調查委員會亦無從談起。

另外，由於內委會亦須負責就專責委員會的委員人數及人選向立法會主席提出建議。在今年的反修例示威中，多名議員都根據《立法會(權力及特權)條例》，動議過委任專責委員會進行調查，這些調查項目一律受到影響，包括尹兆堅、譚文豪、區諾軒動議調查6月12日金鐘衝突；林卓廷、毛孟靜動議調查7.21元朗襲擊；鄺俊宇動議調查8.31太子站事件；陳淑莊、郭家麒、范國威動議調查警方執法手段；鍾國斌、梁美芬動議調查騷亂前因後果。

其他受到影響的事務，包括《施政報告》致謝議案、2019-2020年度會期行管會成員的選舉、港大和中大的新任議員校董人選事宜等。