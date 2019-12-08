張建宗指立會內委會未選出正副主席「停擺」　籲議員務實重回正軌

政務司司長張建宗今日（8日)在網誌談及立法會自今年十月起，立法會內務委員會雖然已舉行9次會議，惟經20多小時會議，仍未能選出正副主席，令內務委員會完全「停擺」，不能正常運作，情況前所未見，絕不理想，令人深感遺憾；當中受影響的包括與經濟和民生息息相關的項目的法案，如延長法定產假由現時十周增加至十四周等。

張建宗指，內務委員會是立法會重要的「齒輪」，負責執行其憲制職能中不可或缺的一環，旨在為立法會會議作準備，並商議與立法會事務有關的事宜，包括負責監督處理法案的工作；惟內務委員會，只會待完成正副主席選舉之後，才能召開會議處理其職務。

而自今年十月起，內委會亦未能選出正副主席，因而現時不能就2019年施政報告致謝動議辯論安排作決定；不可就政府提交的法案及附屬法例，決定是否成立委員會審議；不可聽取法案委員會的報告，以便為法案恢復二讀辯論作出準備；以及不會聽取其轄下、研究附屬法例或政策事宜的小組委員會的報告。

張建宗指，政府已向立法會提交了18項法案，包括11項於上年度已首讀並正審議的法案，及七項於本年度首讀的法案。但礙於目前內務委員會的困局，七項法案在首讀後均停滯不前，未能決定是否成立法案委員會以便進行審議；而其餘於上年度已首讀並正審議的11 項法案當中，至少五項已完成法案委員會審議，卻因內務委員會未選出正副主席而未能提交上立法會大會恢復二讀辯論。

此外，政府計劃再向立法會提交14項法案，包括改善樓宇消防安全；打擊無牌酒店及賓館；延長法定產假由現時十周增加至十四周等。

他希望立法會議員以務實的態度，不要讓政治凌駕公眾利益及市民福祉，突破困局，盡快選出內務委員會正副主席，讓立法會事務重回正軌，履行立法會在基本法下的憲制職能，讓各項草案得以推展。