傳召鄭若驊議案遭否決　何君堯護航：司長個胸襟幾大

公民黨法律界議員郭榮鏗今天（12日）在立法會動議根據《基本法》第73條 (5)項及第(10)項，傳召律政司司長鄭若驊及行政長官辦公室主任陳國基，就處理鄭若驊就任律政司司長後參與或涉及任何其他行業、商業、職業、商行、公司(私人或公眾)、商會或其他類似組織、公共機構或私營專業業務(尤其與仲裁有關)的工作及相關事宜，出示所有相關的文據、簿冊、紀錄或文件，以及作證和提供證據。 言論惹火、今天多次發表「出位」言論的立法會議員何君堯，發言為鄭若驊護航，稱自己以小人之心度鄭若驊之腹，他讚揚「司長（鄭若驊）個胸襟幾大」，捨棄豐厚收入擔任律政司司長，質疑郭榮鏗提出議案針對鄭若驊是酸葡萄。

何君堯指，「司長（鄭若驊）個胸襟幾大」，捨棄豐厚收入擔任律政司司長。何君堯又指郭榮鏗是大律師，但指郭水平低和能力低，即使讓他取得鄭若驊相關的文件也看不懂，又質疑郭「村代表都做唔到」。

何君堯。（資料圖片）

保險界議員陳健波發言反對議案，指自己二十多年前代表保險界到國際參與仲裁工作，當時已知道有鄭若驊這個人，形容鄭若驊在仲裁界很大影響力，很多人尊敬人，因此她在就任司長後仍參與仲裁工作，可能只是放不下對於鄭若驊而言是「Baby」的仲裁工作。

不過陳健波亦指，反對派對鄭若驊很大意見，但「建設派」對鄭若驊更大意見。他批評律政司在反修例運動中，「拉咁多人但告咁少」、嚴重罪犯即時釋放，認為司長就這些事件亦難辭其咎。

謝偉銓：如不信鄭若驊 不如直接叫她落台

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，鄭若驊已就涉嫌漏報利益事件公開解釋過，「唔滿意嘅人會繼續唔滿意，再叫佢解多一百次可能都係唔滿意」，如議員不信任鄭若驊，不如直接叫她落台。他又指，經過最近半年多的反修例風波，鄭若驊有否「秘撈」或漏報利益，已非社會最關注議題，質疑在這個時候，「要議員耗費大量時間同精力去調查同審閱（文件）」，並非最符合公眾利益選擇。

12民建聯議員投棄權票 蔣麗芸缺席

議案在地區直選16票贊成、6票反對、8票棄權獲通過，不過在功能組別以9票贊成、14票反對和6票棄權被否決，動議最終無法通過。其中12名民建聯議員投下棄權票，包括鄭泳舜、劉國勳、柯創盛、陳恒鑌、梁志祥、葛珮帆、周浩鼎、黃定光、何俊賢、李慧琼、陳克勤、張國鈞，至於蔣麗芸則缺席投票。

另外，陳凱欣、謝偉銓亦投下棄權票。