【區議會選舉】劉江華去信新科議員　稱林鄭計劃晤18區區會主席

有候任區議員今天（13日）收到民政事務局局長劉江華的信件，劉在信中提到，稍後將邀請新一屆區議會的全體議員出席簡介會，屆時政務司司長聯同相關局長會介紹政府的有關工作，聽取區議員意見，並指行政長官計劃邀請新一屆的區議會主席會面。

區議會選舉上月24日舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

劉江華去信來屆區議會全體議員，指第六屆區議會的任期即將於2020年1月1日展開，政府稱衷心期望在未來的四年裏，能與區議員攜手並肩服務社區。

劉江華指出，區議會是根據（基本法》第九十七條和《區議會條例》成立的重要地區諮詢組織，又指區議會在地區行政和公共設施及服務的提供和使用等事宜方面，擔當著向政府提供意見的重要角色。

劉江華提到，一直以來，區議會作為政府及市民之間不可或缺的溝通橋樑，不時就各項民生議題提供實貴意見，各政府部門亦致力就地區事務與區議員緊密合作，強調政府重視區議會的角色，並會繼續聆聽區議會的意見，各地區民政事務專員已與區議員接觸，並保持溝通。

劉江華表示，將於稍後邀請新一屆區議會的全體議員出席簡介會，屆時政務司司長聯同相關局長會介紹政府的有關工作，聽取候任議員的意見，又提及行政長官計劃道邀請新一屆的區議會主席會面，並期望日後繼續在制定《施政報告》過程中，諮詢地區人士的意見。