議員倡修例要求區議會直播會議　劉江華：現時並無禁止

區議會即將換屆，過往在建制派控制多區議會下，民主派認為部分會議常規並不透明，上載至網上的資料不充足，而且每區的常規都有不同。立法會資訊科技界議員莫乃光今日（11日）在會議中詢問民政事務局局長劉江華，有何方法開放區議會的數據以增加運作透明度及鼓勵市民參與地區事務，以及會否考慮修例要求區議會會議公開直播。 劉江華回覆指，現時的區議會運作已具相當的透明度，現行「區議會常規」亦無禁止旁聽市民進行直播。政府會密切留意各區議會的運作需要，以考慮進一步開放數據，及上載更多有用資料。

莫乃光問到，現時各區區議會的文件、會議議程、討論文件、會議紀錄、議員發言紀錄、表決結果紀錄、撥款相關資料、利益申報紀錄、活動檢討報告、財政報告向市民公開的狀況，如不公開原因為何，上載至網站又需時多久。而現屆區議會處理按《公開資料守則》索取資料的成功率為何。

據劉江華提供十八區的區議會資料，上述提及的資訊都會公開或部分公開。如不公開，一般涉及的原因，包括內容有閉門會議的敏感資料（如內部行政、涉及投標和報價等）。然而，個別區議會如九龍城、觀塘、深水埗等，並不會將活動檢討報告上載至區議會網站。另外，上述上載至網站的數據，均不是使用「機器可讀格式」。

莫乃光問到，會否考慮修改《區議會條例》要求直播區議會會議，增加透明度。（資料圖片）

劉江華：「區議會常規」無禁止直播

莫乃光亦關注，政府會否用更方便用戶的方式，讓用戶網上瀏覽區議會的資訊；以及會否考慮修訂《區議會條例》規定各區議會須直播其會議，以增加運作透明度。

劉江華指出，政府已於2017年調整區議會網站的設計，方便市民用手機瀏覽有關區議會的資訊。現時區議會網站大部分的文件均使用DOC/DOCX格式或以文本文件來製作的PDF格式上載，以方便市民利用搜索引擎搜尋有關區議會的資訊；另外，民政事務總署已於2018年制訂和公布其開放數據計劃，並將有關區議會的數據集上載至資料一線通網站，包括區議員名單、區議會會議行事曆及區議員出席記錄。政府會密切留意各區議會的運作需要，以考慮進一步開放數據。

劉江華指出，現時區議會運作已具相當的透明度。市民除了可透過區議會網頁獲取區議會各種資訊如會議議程、會議文件、會議錄音、會議記錄等，也可到現場旁聽會議。當重要事情在區議會討論時，傳媒也會廣泛報導。

對於會否修例規定直播，劉江華未有直接回應，但指現時民政事務總署供區議會參考的「區議會常規範本」並無禁止旁聽人士在會議期間進行直播，只規限旁聽市民不可妨礙會議進行。區議會可讓旁聽市民在不妨礙會議進行的前題下直播會議，而旁聽人士直播區議會的做法也甚為普遍。

不過記者翻查資料，個別地區的區議會會議直播問題，過往曾惹起爭議。今年3月初，屯門區議會討論「明日大嶼願景」，有區議員以該區議會議事守則列明旁聽者不能拍攝為由，阻止民間團體「守護大嶼聯盟」成員拍攝及Facebook直播。