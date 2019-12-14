林鄭抵京展開述職行程　今或見韓正　據悉今年將不與張曉明會面

剛抵達北京展開一年一度述職行程的特首林鄭月娥，此行焦點將是下周一向國家主席習近平和國務院總理李克強述職。按慣例，林鄭原本在京會先與港澳辦主任張曉明會面，並會與主管港澳事務的國務院副總理韓正會晤。但據悉，今年林鄭將不會與張曉明會面。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，兩人不會面並無特別意思，因為在林鄭與韓正會面期間，張曉明也會同場。他又預料，中央領導人在香港止暴制亂後，或會提出撤換問責班子，但現時最重要是穩住特首及港府的工作。

林鄭月娥下午抵達北京下榻酒店。（美聯社圖片）

過往特首上京述職時，除了必定會向國家主席及國務院總理述職外，亦會與港澳辦主任單獨會面，匯報過去一年的工作。例如去年林鄭述職時，就與張曉明在港澳辦會面兩個多小時，然後到釣魚臺國賓館與韓正會晤及共晉晚餐。

林鄭今日中午已抵達北京，但特首辦並無安排今明兩日的公開行程。她傍晚離開下榻酒店，料將與韓正會面。

據悉，林鄭今年將不按慣例與張曉明會面，港府中人解釋，以往特首上京述職亦非每次都會與港澳辦主任會面，而今年未有安排會面，或與兩人早前已交流多次有關。

林鄭去年在港澳辦與港澳辦主任張曉明（右三）會面。（資料圖片 / 彭毅詩攝）

林鄭去年上京向國家主席習近平述職。

外界關注，習近平會否在會面期間，就香港局勢向林鄭發放新指示？全國人大常委譚耀宗認為，習近平在公開會面中，一般只會提出較宏觀的要求及大原則，不會談及過多細節。

劉兆佳估計，習近平會要求港府加大力度止暴制亂，及強化愛國陣營在區選中敗陣後的士氣。他認為現時撤換問責班子的機會不大，因為中央研判今次風波是涉及外部勢力介入，故中央態度十分強硬，以免釋放削弱特區政府管治等錯誤信息。