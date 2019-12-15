【11.11馬鞍山火燒人】陳茂波探望傷者　葛珮帆：情況好轉

上月11日，李生在馬鞍山與黑衣人爭執，懷疑被人淋潑易燃液體及點火，燒成火人，情況危殆。協助傷者及其家屬的民建聯立法會議員葛珮帆今天（15日）表示，財政司司長陳茂波在李太的陪同下，昨天（14日）到醫院探望李生，陳茂波帶同親手寫的慰問咭來探望李生及鼓勵李太，指「祥哥（李生）見到司長也特別高興」。 葛珮帆上載李生的最新照片，強調：「我特別問了醫管局，只要病人及家屬同意，及不影響其他病人，病房內可以拍照。」

葛珮帆表示，李生早兩天開始已可下床走幾步及坐在椅子上，也開始可以食多些食物，又指李生比上次見面時精神了很多，「臉上的黑色焦也已經甩晒，終於可以看見他的樣子」，她又說：「他（李生）見到我們到來很高興，看到市民親手做及寫的心意咭很感動，再三多謝大家關心。」

葛珮帆引述李生說，身體的傷處現時平時不碰就不太痛，但傷處非常痕癢但不能碰，手上皮膚感覺硬及繃緊，手指也不能動，擔心以後活動能力受阻，又說：「每次換紗布就像煎了一層皮，非常之痛，希望可以快點好，快些可以回家。」

傷者已接受三次植皮手術

葛指，李生早前接受第三次植皮手術，有2/3皮膚植皮成功，不過現在身體很弱、很怕凍，醫生暫未有計劃再做手術。

她又提及，昨天與陳茂波在李太陪同下，到醫院探望李生，葛指早前已多次向她查詢李生的情況，陳茂波昨天更帶同親手寫的慰問咭來探望李生及鼓勵李太，指「祥哥見到司長也特別高興」。