林鄭fb：正積極籌備下次社區對話　邱騰華下周二fb直播打頭陣

在反對修訂《逃犯條例》引發風波後，特首林鄭月娥曾於9月26日舉行首場社區對話，與不同背景、政治立場的市民交流。剛抵達北京展開述職行程的林鄭今日（14日）在Facebook說，再舉辦社區對話時，必須考慮發言的市民會否如上次一樣被「起底」，以及場地安排等因素。她又說，政府正積極籌備下一次社區對話，亦會繼續推展不同形式的對話，誠心聆聽市民心聲。 林鄭透露，多位局長亦會就各自的政策範疇進行Facebook Live，其中，商務及經濟發展局局長邱騰華和勞工及福利局局長羅致光，將會率先於未來兩星期進行直播，其他局長亦會陸續「開播」，希望市民可以踴躍向他們表達意見。

9月26日，林鄭月娥在伊利沙伯體育館舉辦首場，亦是目前唯一一場「社區對話」，共150個入場名額。（資料圖片 / 李澤彤攝）

林鄭在Facebook說，自9月起，她和司局長以不同方式與社會不同背景、政治立場、年齡層的人士對話，探討如何解決香港面對的問題。除了早前以公開形式舉行的「社區對話」和在《施政報告》後進行的Facebook Live，她已與多個界別人士對話交流，而各司局長亦有到訪社區接觸市民，或邀教育、社福、衛生、金融等不同界別人士，就政策議題及社會當前情況進行多場深度對話。

林鄭提到，首場社區對話的反應熱烈，但由於活動以公開形式進行，再舉辦時必須考慮發言的市民會否如上次一樣被「起底」，以及場地安排等因素。她強調，政府與市民對話的誠意沒有改變，管治團隊會繼續積極籌備下一次社區對話，亦會繼續推展不同形式的對話，誠心聆聽市民心聲。

林鄭今日在Facebook說，多位局長會就各自的政策範疇進行Facebook Live。(林鄭月娥fb)

商務及經濟發展局的Facebook及後發帖，指本周二（17日）晚上8時，局長邱騰華會在Facebook專頁同大家 live chat ，一齊傾下「香港經濟面對內憂外患，已步入技術性衰退，點樣可以同大家走出困局？點樣更好支援企業，保住就業？」