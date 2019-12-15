【逃犯條例】包致金：「法治風暴」已完全爆發　無理批評損害法治

終審法院前常任法官包致金於七年前退休，他卸任時曾預言「一股風暴前的陰霾正籠罩本港法治」，呼籲社會要守護法治。包致金今年10月以總編輯身份，為新一版刑事法律參考書撰文時再次提及「風暴論」，形容風暴已「完全爆發」（broken out in full force），但未有提及法治衝擊來自何人或何方。

包致金指，籠罩本港法治的風暴已完全爆發，不過他對法庭能夠履行職務有信心。（資料圖片／李澤彤攝）

有關法律參考書在近日出版，現為終審法庭非常任法官的包致金在序言重提「風暴論」，指籠罩本港法治的風暴已「完全爆發」，但他對法庭能夠履行職務有信心。包致金指出，對法庭裁決感不滿不會損害法治，但對裁決作出無理批評，則會為法治帶來損害，又指如果大家仍然抱有一個共同信念，這個信念就是法治是寶藏。

包致金於2016年出席活動時亦曾談及「風暴論」，指自己所擔心的事情已經成真，但直至今天司法系統「仍會站立在風暴當中」，但他未有明言問題所在。

包致金去年在法律論壇亦表示，香港最大問題是缺乏民主，不過他指即使沒有民主及經歷多次人大釋法，香港法治仍存在，司法制度仍未有影響，他認為香港必需發展民主，否則「一國兩制」會受威脅。