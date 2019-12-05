包致金姪女Amina認藏毒判感化12個月　官直言對感化官建議感意外

終審法院非常任法官包致金姪女Amina Mariam Bokhary 繼年初因停牌駕駛，被判囚6 周及停牌18個月後，再涉嫌在中環一間餐廳內藏有0.14 克可卡因而被控。她早前承認一項藏毒罪名，今(5日)在東區法院接受判刑，裁判官直言對感化官建議判感化令表示意外，惟最終都跟報告建議被判被告接受感化12個月。

被告Amina Mariam Bokhary(左)承認一項藏毒罪，被判感化12個月。(呂樂謙攝)

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被告Amina Mariam Bokhary，43歲，報稱財務策劃師，被控一項藏毒罪，指他於今年5月11日，在中環皇后大道中80號外，管有一個內藏0.14克含可卡因的固體。

刑事紀錄未有涉毒品罪名

裁判官判刑時稱，閱畢被告的感化報告後，對感化官最終建議被告接受感化感到意外，但考慮到感化官有機會與被告接觸和交談，加上被告以往的刑事紀錄不牽涉危險藥物，故接納感化官建議，判處被告12個月感化令，明年4月3日到庭檢閱進度報告。除感化外，裁判官亦特別要求被告接受心理及臨床治療、接受更生計畫，以及按照感化官命令提供尿液樣本。

2010年曾違反感化令

Amina有數個案底，她於2010年1月因不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣測試等被捕，被判感化一年及罰款8千，並須停牌及上駕駛改進課程。惟她違反感化令，最後被帶返法庭，並被判入獄6星期。

年初涉無牌駕駛被捕

她今年1月初，被發現疑在2010年被停牌後，一直未有上駕駛改進課程，並涉嫌揸「大膽車」被捕，她在受查期間又未有如期到警署報到，最後被警方通緝及拘捕。

數月後再涉藏毒被捕

Amina因為身為被取消駕駛資格人士，在道路上駕駛私家車，因而被控無牌駕駛、沒備有有效的汽車第三保等罪，她於今年4月認罪，被判囚6星期，並再被停牌18個月。

她於今年5月11 日，在中環一間餐廳時，有職員發現她神態有異，遂報警求助，警方到場發現她藏有毒品，並將她拘捕。

案件編號：ESCC 1974/2019