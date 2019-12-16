【拆局】北京對示威態度更強硬　林鄭獲習「堅定支持」帥位暫穩

建制派在區議會選舉崩盤式落敗，修例「始作俑者」的特首林鄭月娥成為眾矢之的，政界關注她能否坐穩特首之位。國家主席習近平今日接見赴京述職的林鄭月娥，形容林鄭在非常時期展示勇氣和擔當，中央充分肯定、堅定支持林鄭施政。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平講話重點是警告外部勢力勿干涉香港事務，北京只會以更強硬態度應對香港示威，他在可見未來不覺得林鄭月娥會遭撤換。

國家主席習近平上月曾在上海會見林鄭月娥，強調止暴制亂是香港當前最緊迫的任務。（新華社）

劉：領導人撐警可強化士氣

習近平上月在巴西出席金磚國家領導人會議時發表講話，表明中央對香港局勢的基本立場，當中提到三個「堅定不移」，包括維護國家主權、安全及發展利益的決心、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心，習近平今日接見林鄭月娥時重提當日講話，劉兆佳認為是有特別用意，反映北京對香港示威的取態更強硬。

他分析指，今次修例風波有外國勢力推波助瀾，在政治大格局下，中央不可能軟弱退讓，否則只會鼓勵敵對勢力加入鬥爭，因此習近平提到支持警察嚴正執法，就是要求特區政府和警隊，以強硬姿態處理香港事態，亦不會接受任何妥協方案。他又指，領導人公開撐警可強化士氣及執法能力。

至於習近平稱讚林鄭「展示勇氣和擔當」，劉兆佳指，習近平上月會見林鄭時已間接粉碎換人傳聞，今次講話進一步顯示林鄭地位穩，在可見將來不覺會被撤換；若中途換馬，反而會中正外部勢力下懷。

劉兆佳認為，北京會繼續要求特區政府和警隊，以強硬姿態處理香港事態。。（資料圖片）

民主派指無助解決危機

不過，公民黨立法會議員楊岳橋認為，習近平說法對改善香港環境沒有幫助，若林鄭月娥再不回應五大訴求，絕對沒有可能解決社會矛盾和滿足中央領導人對她的要求。民主黨黃碧雲稱，中央對林鄭月娥表達支持是「盲撐」，令林鄭月娥得到錯誤訊息，以為自己正確處理香港的社會問題，無助解決政府的管治危機。