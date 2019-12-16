王紹光：未立23條就談「兩制」是白日作夢

香港發展論壇今日（16日）以「政治體制與管理」為主題舉辦研討會，討論中國以至世界的政治體制，中文大學政治與行政學系榮休教授王紹光指，香港與澳門的一國兩制中，國家比兩個制度重要，未能保障國家安全就談論「兩制」、脫離「一國」，是「白日作夢、永遠不可能實現」，又指很多人現在還在夢中，搞不清楚兩者輕重。而新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年指，中國要實行一人一票選舉難度很高，近乎無可能。

香港發展論壇今日（16日）舉辦以「政治體制與管理」為主題的研討會。（陳綽嵐攝）

「沒有一個國家只用警察管治社會」

王紹光指，一國兩制中「一國」比「兩制」重要，必須先立23條以保障國家安全。他強調，現在很多人以為「打一打，砸一砸，沒有人管就自己管理自己」，這是永遠不可能實現的。他又批評，香港政府需要改善的地方太多，「該管的不管」，他指沒有一個國家只用警察管治社會，還需要利用其他方式解決問題，才能有效管理一個地方，他認為許多人以為普選就可以解決社會問題，是將複雜問題簡單化。

香港發展論壇召集人陳啟宗表示認同不應將國家複雜問題簡單化。（陳綽嵐攝）

「一人一票」假定市民均等智慧 不現實亦不可能在中國實現

鄭永年表示，中國人口比歐盟眾多國家的總和更多，模仿西方國家，實施「一人一票」選舉難道極高，而且普選假定所有人都有相等智慧、分析能力，以及用理性去投票，他認為以這三大前提並不貼近現實。他以英國脫歐公投作例子，指「一人一票」公投脫歐令英國陷入危機，他認為不是每個投票市民都清楚明白，每個政治決策為國家帶來的影響，所以不認同在中國實施公投，同時覺得民主制度應重新設計，非遵從西方國家的做法。